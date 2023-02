Insenia Design School Madrid concederá dos becas del 100% a través de un concurso en Instagram

Las mismas financiarán dos de sus másteres online. Quien gane el primer premio podrá realizar el Máster Online de Arquitectura de Interiores, Interiorismo y Decoración, valorado en 3.900€ La escuela de interiorismo Insenia, tras el éxito de participación y el buen resultado académico obtenido con las becas que concedió en 2022 con motivo de su X aniversario, ha decidido volver a convocar un concurso a través de la red social Instagram para becar, en esta ocasión, a dos estudiantes noveles.

Así, las mismas financiarán por completo dos de sus másteres online. Quien gane el primer premio podrá realizar sin coste alguno el Máster Online de Arquitectura de Interiores, Interiorismo y Decoración, valorado en 3.900€.

Por su parte, el segundo premio becará con el 100% su Máster Online de Interiorismo, por lo que en esta ocasión las personas participantes tendrán el doble de posibilidades de conseguir formarse en esta prestigiosa escuela de manera totalmente gratuita.

Bases de participación

Las personas interesadas en participar deberán grabar con sus propios medios un vídeo corto, de no más de 1 minuto de duración, y lo enviarán a Insenia a través del formulario que encontrarán para tal efecto en su página web, no aceptándose ningún otro método de envío.

El vídeo será grabado en vertical, a la máxima resolución posible, sin que llegue a exceder el tamaño de 1Gb.

En dicho vídeo, se hará una breve presentación de la persona candidata y se responderá a dos cuestiones: "¿Por qué quieres especializarte en interiorismo?". "¿Por qué quieres hacerlo en Insenia?"

Una vez recibido el vídeo, Insenia lo estudiará y procederá a preseleccionar al candidato o a rechazarlo. Los candidatos podrán enviar sus vídeos hasta el 5 de marzo a las 23h59 hora de Madrid.

Los vídeos de los candidatos preseleccionados serán publicados en los medios digitales de la escuela (página web, redes sociales u otros). Los candidatos podrán entonces promocionar con sus propios medios estas publicaciones buscando el apoyo popular y la interacción con la publicación. Las interacciones obtenidas por parte de la audiencia serán tenidas en consideración en la decisión final.

Durante la primera quincena de marzo, se reunirá un jurado formado por varios profesores de Insenia para seleccionar al candidato ganador, un primer suplente y un segundo suplente de cada una de las dos Becas propuestas.

Se procederá entonces a comunicar públicamente la decisión adoptada y a matricular al alumno en el máster correspondiente. Si el candidato ganador no respondiese, rechazara matricularse o no pudiera completarse su matriculación por cualquier motivo, quedaría descartado como alumno, y se procedería a trasladar la Beca 100% primero al primer suplente, y de no ser tampoco posible, al segundo suplente. Si ninguna de las tres matriculaciones pudiese realizarse, la Beca 100% quedaría desierta.

La matriculación en el máster correspondiente del candidato ganador será personal, intransferible, e insustituible. La renuncia o imposibilidad del ganador no le da derecho a ningún tipo de compensación, reembolso o sustitución por otro curso.

Enlace al Formulario de Inscripción: https://www.insenia.org/l/copia-de-insenia-concedera-una-beca-del-100-a-traves-de-un-concurso/

Vídeos

Nueva convocatoria de Becas 100% en Insenia Design School Madrid