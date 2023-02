Legálitas destaca que el alquiler de la vivienda fue la principal preocupación legal en 2022 Comunicae

miércoles, 15 de febrero de 2023, 12:32 h (CET) Consumo (23,19%), Inmueble (18,04%) y Laboral (17,36%) fueron las materias que aglutinaron el mayor número de consultas. El encarecimiento del mercado energético provocó que las cuestiones relacionadas con suministros crecieran casi un 20% respecto al año anterior. La conciliación, el teletrabajo, la contratación de suministros (gas, luz, internet) o el arrendamiento del inmueble se perfilan como los grandes protagonistas de 2023 La revisión del contrato de alquiler de la vivienda, la solicitud de prestaciones a la Seguridad Social, fundamentalmente, por desempleo e incapacidad laboral, y las cuestiones relacionadas con los bancos fueron los tres asuntos legales más consultados por los españoles en 2022. Así se desprende del Observatorio Jurídico de Legálitas, que ha analizado 944.547 consultas recibidas por sus abogados el año pasado.

Completan el ranking de las cinco consultas más habituales, las cuestiones relacionadas con herencias y testamentos y con suministros (luz, gas y telecomunicaciones), especialmente, desde la entrada en vigor del denominado ‘tope del gas’.

Por temáticas, Consumo, que aglutina banca, suministros, comercios y ocio y turismo, generó el mayor número de consultas, con un 23,19%. En segundo lugar, se situó Inmueble, que incluye el alquiler, la compraventa de la vivienda o la comunidad de propietarios, con un 18,04% de las consultas; y, en tercer lugar, Laboral y las cuestiones sobre despidos, contratación, reducción de jornada o excedencias de trabajo, con un 17,36%.

Relaciones con los bancos y contratación de suministros, principales dudas en Consumo

Casi una de cada cuatro llamadas estuvo relacionada con esta área. De ellas, el 41,15% fueron sobre temas bancarios como reclamación de gastos por la constitución de hipotecas, las ‘tarjetas revolving’ o la nulidad de los contratos de seguros de pago único vinculados a la hipoteca (‘Seguro de prima única’).

Las consultas relacionadas con suministros (gas, luz y telecomunicaciones) aumentaron considerablemente y representaron casi un tercio de la categoría (29,04%), especialmente, tras el encarecimiento del mercado energético que provocó el denominado ‘Tope del gas’.

El alquiler de la vivienda fue la consulta estrella de Inmueble

El 43,7% de las consultas correspondieron al alquiler de vivienda. Destacaron las relacionadas con las prórrogas del arrendamiento y la limitación a las subidas del IPC en los contratos decretada en marzo.

Las comunidades de propietarios coparon casi un tercio de las consultas (30,90%) en esta materia. La vuelta a la normalidad tras la COVID-19 fomentó las dudas sobre celebración de juntas, votaciones, mayorías, etc.

Prestaciones a la Seguridad Social y derechos de los trabajadores, consultas top en Laboral

Las cuestiones sobre Seguridad Social y mutuas, fundamentalmente, por desempleo e incapacidad laboral, y las altas y bajas de los trabajadores, con un 28,62%, fueron la principal preocupación. Destacó también el aumento significativo de consultas sobre los derechos de los trabajadores (26,24% del total).

La reforma laboral aprobada a finales de 2021 provocó un incremento de las consultas sobre los nuevos tipos de contratos. También crecieron las cuestiones sobre ayudas a las familias más desfavorecidas y vulnerables y, en concreto, las relacionadas con el Ingreso mínimo vital (IMV).

Herencias y testamentos, principal duda en materia Civil

Herencias y testamentos encabezaron un año más el ranking de consultas en Civil con un 34,89% del total, aumentando las dudas sobre la aceptación de herencias a beneficio de inventario.

Al contrario que en 2021, las separaciones y divorcios crecieron considerablemente, posicionándose como la segunda categoría más consultada (29,65%). Se mantuvieron las cuestiones sobre rebajas o falta de actualización de la pensión de alimentos o ejecuciones de sentencias en caso de impago. También aumentaron las consultas sobre celebración de matrimonios, régimen económico matrimonial o capitulaciones matrimoniales.

Extranjería encabezó el ranking de los temas de Administrativo

Las cuestiones relacionadas con extranjería crecieron notablemente, representando el 40,23% de esta materia, debido a los cambios normativos que se iniciaron en 2021 con el arraigo social y familiar o la nueva normativa como la Ley de Memoria Histórica.

La incertidumbre por la pandemia de la COVID-19 se mantuvo presente, aunque en menor medida que el año anterior. También se notaron el incremento de consultas sobre las ayudas concedidas para el alquiler del bono joven.

La declaración de la Renta, principal motivo de consulta Fiscal

La declaración de la Renta, con un 41,43% de consultas en Fiscal, fue la principal preocupación en esta área, especialmente, entre abril a junio. Las cuestiones sobre el resto de los impuestos crecieron hasta representar el 32,5% del total mientras que las consultas sobre plusvalías bajaron debido a la aprobación de la ‘Ley de la plusvalía municipal’.

Aumentaron las cuestiones relacionadas con estafas físicas y online

Las estafas físicas y online fue la categoría más consultada a los abogados de Penal, con un 40,38% del total. Continuaron las cuestiones sobre delitos relacionados con la informática y los robos de identidad y las estafas online.

Incremento de las consultas sobre bajas de seguros

Legálitas destaca un importante aumento (61,85%) de las consultas sobre bajas y no renovaciones de pólizas de seguro con respecto a 2021. Se incrementaron las consultas sobre accidentes de tráfico y atropellos y sobre seguros vinculados a la hipoteca; mientras que las relacionadas con seguros de salud o vida se mantuvieron.

En global, los seguros relacionados con hogar, con un 23,62%, acapararon el mayor volumen de consultas, seguidos de los de accidente (18%) y autos (16,86%).

La Ley de Segunda Oportunidad, pregunta estrella en Mercantil

2022 confirmó la tendencia iniciada el año anterior sobre las consultas de la Ley de Segunda Oportunidad, que aumentaron casi el 20%, representando el 33,35% del total de las llamadas en Mercantil.

Previsión de principales consultas legales en 2023

La normativa aprobada en 2022 por el Gobierno y la que entrará en vigor este año tendrá su efecto en las consultas legales de los españoles, cada vez más conscientes de la necesidad de contar con un abogado de manera preventiva para evitar así un posible problema posterior.

Legálitas prevé una tendencia al alza de las consultas en materia bancaria sobre las reclamaciones por los seguros de prima única y las relacionadas con los suministros.

También se espera un volumen alto de consultas sobre arrendamiento por la prórroga de la limitación de la subida de la renta del alquiler y por la Ley de Vivienda y se mantendrán las relacionadas con las ayudas concedidas para el alquiler como el bono joven.

En materia Laboral, aumentarán las consultas sobre derechos de los trabajadores (conciliación laboral, teletrabajo, etc.), nuevos contratos de trabajo, jubilación y pensiones.

Asimismo, continuarán las relacionadas con las rebajas de penas derivadas de la Ley del solo sí es sí y se espera un importante volumen de consultas ante la posible aprobación de la nueva Ley sobre Servicios de Atención al Cliente, la Ley de Bienestar Animal y lo que suceda con la Ley Trans.

