Fondos Next Generation y el día de la mujer con el mobiliario urbano de FORJAS

martes, 14 de febrero de 2023, 15:51 h (CET) Apoyando la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia machista, Forjas ofrece una gama de mobiliario urbano por el día de la mujer. Bancos, papeleras y jardineras teñidas de violeta con el que las ciudades lucirán con orgullo los principios de igualdad y tolerancia colaborando con el Pacto de Estado contra la violencia de género y haciéndose eco de los fondos New Generation destinados a ayuntamientos Es debido al alcance de las desigualdades de género y la discriminación que las instituciones europeas han reconocido la importancia de la financiación para la protección de estos valores fundamentales, adoptando propuestas con la finalidad de crear sociedades resilientes e inclusivas.

Los fondos Next Generation son la hoja de ruta para conseguir ese avance, un punto de inflexión en los ayuntamientos de todo el país para realizar cambios estructurales, organizativos y culturales que se adapten a los requerimientos del siglo XXI.

Estos se dividen en 4 objetivos principales, la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Forjas presenta, con motivo del día de la mujer, su catálogo de mobiliario urbano de tema igualdad, idóneo para ayuntamientos que cuenten con estos fondos europeos destinados a la lucha contra este tipo de violencia.

Forjas, comprometidos en materia de igualdad

España, país de referencia en la igualdad entre hombres y mujeres que lleva desarrollando medidas contra la violencia de género desde 2004 es, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el país más concienciado en toda Europa sobre esta problemática. Pero aún queda mucho por hacer.

Por ello Forjas ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en promover la erradicación de este tipo de violencia. Con lo mejor que saben: el mobiliario urbano.

Su objetivo no es otro que facilitar a los ayuntamientos la posibilidad de incrementar el número de bancos, papeleras y jardineras, haciendo un guiño al día de la mujer, al Pacto De Estado y a Europa, con el aprovechamiento de los fondos Next Generation.

Gracias a esta financiación que no requiere cofinanciación, los ayuntamientos podrán hacer inversiones y proyectar la economía y la sociedad española hacia un futuro inclusivo y resiliente.

Europa agilizará la tramitación de procedimientos, España reducirá las barreras normativas y administrativas y los ayuntamientos deberán apostar por proyectos que mejoren las políticas públicas. Todo, de la mano de Forjas.

Descubrir todas las opciones que ofrece en el día de la mujer con su mobiliario urbano igualdad.

