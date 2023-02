NEORIS nombra a José Antonio López Fernández nuevo director de seguros en España Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 14:15 h (CET) La compañía amplía su área de Servicios Financieros y refuerza su posición en el mercado nacional de las aseguradoras Como parte de su estrategia de expansión y crecimiento, NEORIS, acelerador digital global con más de 22 años de experiencia, ha anunciado el nombramiento de José Antonio López Fernández como nuevo director del negocio de Seguros en España. En su nuevo rol, y como parte del equipo de Servicios Financieros de NEORIS, López Fernández se encargará de reforzar la posición de la compañía en el mercado nacional de seguros, un ámbito en el que lleva apostando desde hace varios años.

"El negocio de servicios financieros siempre ha sido uno de los más fuertes dentro de nuestra estrategia global, por lo que tenemos que seguir reforzando nuestra posición en este ámbito dentro de todos los mercados en los que operamos. Con el nombramiento de José Antonio López conseguiremos este objetivo con creces dada su amplia experiencia en un mercado que es clave para mantener nuestra estrategia de crecimiento en nuestro país", explica Jaime Peñaranda, director global de Servicios Financieros de NEORIS.

Por su parte, José Antonio López Fernández afirma: "Estoy muy ilusionado con el nuevo reto que se me presenta. Formar parte de una compañía que no ha parado de crecer, a pesar de los retos a los que se ha enfrentado – y se está enfrentando – la sociedad en general es un paso muy importante en mi trayectoria profesional. Espero aportar toda mi experiencia y conocimiento para que NEORIS logre posicionarse como un proveedor clave en el sector asegurador".

José Antonio López Fernández es Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con un PDD por el IESE Business School, un Máster en Dirección Aseguradora de ICEA, y la Certificación de Mediador Grupo A también de ICEA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los servicios TI, de los cuales más de diez los ha dedicado al negocio de las aseguradoras, tras haber ejercido como director de esta área en Bull y el Grupo Oesía. Además, fue director de la compañía de servicios y tecnologías de la información Altran, que ahora se conoce como Capgemini Engineering.

Sobre NEORIS

NEORIS es un acelerador digital global líder, con más de 20 años de trayectoria, que ayuda a empresas y organizaciones del mundo a dar el salto hacia la innovación, a través del diseño e implementación de soluciones disruptivas y sostenibles para que desarrollen sus actividades de forma más eficiente, competitiva y a menor coste. Con sede en Miami, Florida, NEORIS tiene operaciones en EE.UU., Europa, América Latina e India y cuenta con más de 300 clientes activos, en su mayoría pertenecientes al ranking Fortune 500.

Es la primera y única empresa de consultoría TI de América Latina que recibió la certificación de servicios globales de SAP®, y entre sus partners globales se encuentran grandes multinacionales de la industria como Microsoft, Amazon, Oracle y Salesforce.

Más información en www.neoris.com o LinkedIn, Facebook o Twitter.

