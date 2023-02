Extracto de caña de azúcar para prevenir la enfermedad cardiovascular, según AORA Health Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 13:31 h (CET) En el Día de las Cardiopatías Congénitas, AORA Health pone el foco en la prevención del riesgo cardiovascular, con el apoyo de sustancias naturales Con motivo del Día de las Cardiopatías Congénitas, AORA Health, laboratorio español especializado en la investigación y desarrollo de nutracéuticos de alto valor, destaca la importancia de la prevención del riesgo cardiovascular, con el apoyo de sustancias naturales como el policosanol; un extracto de la caña de azúcar.

Según la Fundación del Corazón, tres de cada 1.000 adultos españoles conviven con cardiopatías congénitas; alteraciones de la estructura coronaria, derivadas de defectos en su formación, durante el desarrollo embrionario. Afortunadamente, más del 90% de las personas que las sufren sobreviven hasta la edad adulta y una gran parte pueden corregirse con una o varias intervenciones quirúrgicas.

Tanto en el caso de las personas con cardiopatías congénitas, como en el resto de la población en general, la prevención y la mejora de la salud cardiovascular reducen el riesgo de sufrir dolencias cardiacas, mediante medidas ya conocidas como la dieta, la actividad física, la eliminación de tabaco y alcohol y el control de la tensión arterial y el colesterol.

Pero, además, el consumo regular de ciertas sustancias naturales combinadas, contribuye a dicha prevención de forma activa. El policosanol es un extracto de la caña de azúcar, que consiste en alcoholes de cadena muy larga. Este alcohol natural ayuda a reducir la oxidación de LDL, disminuye la agregación plaquetaria, la proliferación del músculo liso y mejora los síntomas de la enfermedad cardiovascular, además de reducir el colesterol.

Los estudios clínicos desarrollados por AORA Health han demostrado la reducción del colesterol total en un 162% y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en un 21,5%.

El policosanol es uno de los ingredientes de AQlesterol Plus, una fórmula equilibrada que ayuda a mejorar el perfil lipídico y a regular los niveles de colesterol en sangre, gracias a los diversos mecanismos de acción del Ajo negro ABG10+, el extracto seco de olivo, los esteroles de plantas, Phyllantuhus emblica, vitaminas B1 y B3 y policosanol. Esta fórmula evita por completo el uso de levadura de arroz rojo, un componente habitual en los productos para el control del colesterol, que fue restringida en 2022 por la CE en 2022, por sus posibles efectos nocivos.

AQlesterol Plus ofrece seis mecanismos de acción: reduce el colesterol total, reduce el colesterol malo (LDL), reduce la tensión arterial y los triglicéridos, aumenta la flexibilidad de las arterias y ofrece un efecto cardioprotector.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Nuestro objetivo es ayudar a las personas a alcanzar un mayor bienestar, en este caso, a través de la reducción del colesterol y la mejora general en el sistema cardiovascular. El colesterol es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular en nuestra sociedad y AQlesterol no solo es un producto para el control del colesterol, sino que produce una mejora general en el sistema cardiovascular y efectos beneficiosos conjuntos en el organismo".

