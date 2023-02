Hello Nails inaugura un nuevo centro en Primark Sevilla Lagoh Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 13:03 h (CET) Hello Nails, empresa líder en el sector de la estética de uñas, ha firmado una alianza con Primark, la empresa líder en moda, para la apertura de un nuevo espacio en Primark Sevilla Lagoh Como resultado, el pasado 7 de febrero, Hello Nails abrió su salón de manicura nº 110 en la tienda Primark del Centro Comercial Lagoh de Sevilla. Ambas empresas se caracterizan por "vestir" moda con productos de calidad a precios increíbles en todo el mundo, una combinación que les ha permitido llegar a lo más alto. Es por ello que Primark y Hello Nails confían en que este nuevo espacio va a ser todo un éxito que reforzará la experiencia en tienda.

En su nuevo centro de Sevilla, Hello Nails ofrece más de 50 servicios diferentes de manicura y pedicura, desde semi-permanente hasta acrílicas y decoración de uñas, por un precio desde 10,90€, con un producto 10 free y un centro decorado especialmente para que el cliente se sienta como en casa. Un centro en el que un equipo profesional y con experiencia en cuidar de las uñas siempre que se desee.

Además, Hello Nails tiene previsión de aperturas en París y Miami, con dos Flagships Store, con el objetivo de seguir con su plan de expansión internacional en Europa y Estados Unidos en el año 2024.

Sobre Hello Nails

Hello Nails nace en 2018 con el objetivo de cubrir la demanda de servicios especializados y de calidad en el cuidado de manos y pies. Representa uno de los conceptos de negocio que más ha crecido en los últimos años, resultado de una equilibrada suma: ubicaciones idóneas, instalaciones y decoración de los centros, uso de productos de calidad, cumplimiento de procesos estandarizados, el máximo cuidado del servicio al cliente y una correcta metodología de promoción y venta de los servicios que forman parte de su oferta, con el mejor precio del mercado.

Una serie de servicios que, aunque pensados para todos los públicos, centran su atención en el segmento femenino. Y es que Hello Nails es una empresa creada por mujeres y para mujeres, centrada en cubrir no solo sus necesidades estéticas y de bienestar, sino también emocionales, a través de un ambiente relajado donde la mujer pueda desconectar de su estrés diario, centrarse en sí misma y sentirse especial.

Sobre Primark

Primark es una compañía internacional de retail que emplea a más de 70.000 personas en 15 países en Europa y Estados Unidos. Fundada en Irlanda en 1969 con el nombre de Penney’s, Primark tiene como objetivo ofrecer opciones asequibles para todo el mundo, desde productos básicos de gran calidad para uso diario hasta un gran estilo en ropa de mujer, hombre y niño, así como en belleza, artículos para el hogar y complementos. Con el foco puesto en la creación de grandes experiencias en tienda, Primark sigue expandiéndose en nuevos mercados y ya existentes con el objetivo de llegar a 530 tiendas a finales de 2026.

