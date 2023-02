Ewent prima la funcionalidad y accesibilidad en sus nuevas regletas en columna Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 13:07 h (CET) Ewent dispone de dos bases múltiple de enchufes en columna para conectar hasta 11 aparatos eléctricos, evitando las sobrecargas de tensión Cada vez las familias disponen de más dispositivos tecnológicos en su vivienda, incorporando la gran mayoría de ellos un cable. Lo mismo ocurre en las oficinas. Para recargarlos, teniendo en cuenta que no existen tantas tomas de corriente como serían necesarias o, al menos, no en la habitación y el momento adecuado, la mejor solución pasa por utilizar una regleta.

Ewent, fabricante líder de accesorios y especialista en periféricos y accesorios para portátiles y tabletas, presenta dos regletas, la EW3862 y la EW3861, de 11 tomas en columna con 2 cargadores USB y 2 cargadores USB-C, ideales como complemento doméstico o para la oficina por su funcionalidad y estética.

Nueva regleta en color negro de Ewent con 11 tomas, fácilmente accesibles

La vanguardista base múltiple de enchufes en columna de Ewent en color negro, modelo EW3862, es una regleta de 11 tomas que incluye 2 cargadores USB y también 2 cargadores USB-C. Una solución ideal para cargar diferentes tabletas y teléfonos inteligentes, entre otros dispositivos electrónicos más modernos y actualizados. Por otro lado, dispone de un enchufe Schuko de 16. De este modo, la regleta incorpora 11 enchufes eléctricos Schuko para alimentar 11 dispositivos eléctricos diferentes a la vez.

Solución económica y muy efectiva, resulta especialmente segura porque permite habilitar y deshabilitar todos los enchufes eléctricos y puertos USB a la vez mediante el interruptor de encendido ON – OFF y está protegido frente a sobrecargas de tensión.

Su diseño en forma de torre ocupa menos espacio que las bases convencionales, resultando especialmente práctico para el escritorio o mesa de trabajo. De este modo, todos los enchufes eléctricos y puertos USB serán fácilmente accesibles.

También disponible en color blanco

Ewent también dispone de un modelo de regleta, el EW3861, igualmente de 11 tomas, y dos cargadores USB y otros dos USB-C, pero en color blanco. Una base muy práctica que estéticamente puede combinar mejor en estancias con una decoración más minimalista o de tonos claros.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.