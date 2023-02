Los mejores destinos y más puntuales para una escapada romántica en San Valentín, según AirHelp Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 12:56 h (CET) Santorini, Brujas y Dubrovnik son los destinos románticos más puntuales para viajar desde España. Verona, Praga y Budapest son las rutas con más retraso y que podrían entorpecer un fin de semana romántico Un año más se celebra el que para muchos es el día más romántico del año, San Valentín. Según datos recogidos por AirHelp, la organización más importante del mundo de defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, la compañía ha preparado una lista de las rutas con origen desde España más románticas y puntuales, para organizar una escapada en pareja sin incidentes en los vuelos.

París, la ciudad del amor. Sin duda, Francia y, en concreto París, es el destino preferido cuando se trata de una escapada romántica. La cercanía con el país vecino y el ambiente de la ciudad francesa se convierte en la opción ideal. Pero, ¿es la mejor alternativa teniendo en cuenta la puntualidad de los vuelos? Ambos aeropuertos de París registraron una tasa de puntualidad en 2022 del 78%, aunque cerca de 5.000 vuelos se vieron afectados por los retrasos o cancelaciones.

Venecia, la ciudad de los canales. Esta ciudad ofrece grandes posibilidades y planes románticos que hacer entre sus calles anegadas. Sin embargo, en 2022, cerca de 88.000 pasajeros que volaron hasta Venecia tuvieron algún problema con sus vuelos.

Roma, la ciudad eterna. Posiblemente se trate de una de las ciudades europeas favoritas para viajar en pareja, donde podrán pasear entre los imponentes monumentos y disfrutar de la hermosa arquitectura de la ciudad. Los dos aeropuertos romanos tienen una tasa de interrupciones en vuelos del 17%, aunque el aeropuerto Leonardo Da Vinci - Fiumicino tiene mayor volumen de pasajeros. En este aeropuerto, 245.000 pasajeros tuvieron que sufrir retrasos en sus vuelos.

Budapest, la perla del Danubio. A orillas de este río, la capital de Hungría está tomando fuerza como destino romántico. Además de las posibilidades turísticas que ofrece esta ciudad, relajarse y disfrutar de los baños termales, o un crucero nocturno por el Danubio son algunas de las actividades estrella. Aunque aparentemente es una buena opción para disfrutar de este San Valentín, según los datos de AirHelp, esta ruta es una de las que más interrupciones tiene: solo un 66% de los vuelos fueron puntuales y cerca de 130.000 pasajeros fueron afectados por los retrasos.

Dubrovnik, la perla del Adriático. Su imponente muralla convierte a la ciudad croata en un destino muy especial, además de poder disfrutar de la bella costa del Mar Adriático. Además, viajar desde España a esta ciudad europea, es un acierto casi asegurado. Solo un 12% de los vuelos que realizaron este recorrido en 2022 sufrieron algún tipo de interrupción, lo que supone que solo 6.000 personas fueron afectadas por retrasos.

Brujas, la Venecia del norte. Adentrarse en las calles de esta ciudad es como vivir en un cuento. Al ser una ciudad pequeña, es una muy buena opción para hacer una pequeña escapada romántica. A pesar de que lo más común es viajar al aeropuerto de Bruselas y trasladarse a Brujas, la ruta directa hasta el aeropuerto de esta ciudad también es una de las más puntuales, registrando un 92% de pasajeros que llegaron a destino en el horario establecido.

Verona, la ciudad del amor tormentoso. Siendo el centro de la historia de Romeo y Julieta, esta ciudad, reconocida como la más romántica de Italia, no podía faltar como destino ideal para una escapada romántica. Además de lo bonita que es la ciudad, un gran reclamo es conocer la historia y todos los lugares relacionados con los amantes protagonistas de la obra de Shakespeare. Sin embargo, esta ruta hace referencia a cómo es popularmente conocida esta ciudad, tormentoso. Algo menos del 50% de sus vuelos fueron retrasados o cancelados.

Praga, la ciudad dorada. También conocida como la ciudad de las cien torres, convierte a la capital checa en un destino especial. Además, el centro de la ciudad es considerado Patrimonio de la Humanidad; sin duda, como ciudad turística e histórica no se le puede pedir más, pero ¿qué hay de su aeropuerto? Según los datos de AirHelp, de los 380.000 pasajeros que viajaron desde España al aeropuerto de Praga, un 44% sufrieron interrupciones en el vuelo.

Viena, la ciudad de los sueños. Ubicada entre el Danubio y las cumbres de los Alpes, esta ciudad es conocida por su gran pasado imperial, su música clásica y su imponente arquitectura. Por eso, se puede decir que Viena es una de las ciudades más importantes y bonitas del continente. Además, viajar desde España no es demasiado conflictivo, ya que solo un 25% de los vuelos fueron retrasados o cancelados en 2022.

Santorini. Sin duda, las islas griegas se han convertido en uno de los paisajes más agraciados de Europa. Las casas blancas con el contraste del azul de sus tejados y del mar, y la situación de la ciudad en los acantilados han convertido a la ciudad en una de las mejores postales para disfrutar en pareja. De los destinos que propone AirHelp para viajar este San Valentín, Santorini, en cuanto a la puntualidad de la ruta, también es un 10; con un 93% de vuelos que llegaron en el horario marcado y solo 1.000 pasajeros afectados por retrasos.

Según la CE261 que regula los vuelos con salida o destino dentro de la Unión Europea, los pasajeros tienen derecho a indemnización por retrasos de más de 3 horas, cancelación de su vuelo o denegación de embarque. Los pasajeros aéreos que hayan experimentado interrupciones tienen un plazo de 3 años para reclamar, pudiendo comprobar gratuitamente su elegibilidad para recibir una compensación y presentar una reclamación en cuestión de minutos a través del formulario en www.airhelp.com.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque. Además, AirHelp toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. La compañía ya ha ayudado a más de 16 millones de personas y opera en todo el mundo. Se puede encontrar más información sobre AirHelp en: www.airhelp.com/es/

