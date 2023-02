"Uno de cada cinco pisos a la venta que visito desaconsejo comprarlo porque detectamos problemas en el vecindario" Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 12:31 h (CET) Jordi Clotet, ‘personal shopper’ inmobiliario con 30 años de experiencia y 15 mil pisos visitados, publica el libro 'Las 7 puertas para comprar tu vivienda y acertar' A lo largo de 180 páginas, el ‘personal shopper’ inmobiliario Jordi Clotet ha sintetizado en su último libro lo mejor de lo que ha aprendido en más de treinta años de experiencia en el sector y quince mil pisos visitados. Con el título de 'Las 7 puertas para comprar vivienda y acertar', Clotet detalla su método para conseguir que el proceso de compra de un piso "no se convierta en una pesadilla", sino que uno encuentre su hogar deseado en una media de apenas 9 semanas.

A lo largo del libro, Jordi Clotet desgrana decenas de anécdotas y recomendaciones aprendidas y vividas durante su trayectoria profesional como ‘personal shopper’ inmobiliario. Entre ellas, destaca una media que se ha cumplido a lo largo de los años: "En uno de cada cinco de los pisos que uno adquiriría después de visitarlos, recomiendo no comprarlos porque hay problemas en el vecindario". Y es que una de las tareas de Jordi Clotet como ‘personal shopper’ inmobiliario es la de conocer el clima entre los vecinos. "Siempre tratamos de obtener las actas de las últimas reuniones de vecinos. A la vez, de 8 a 10 de la mañana también pedimos información a los vecinos que salen del inmueble. Y en muchos casos desaconsejo la compra", asegura Clotet.

Pero, ¿qué es un ‘personal shopper’ inmobiliario? Pues se trata de un profesional con amplio conocimiento del sector que "se debe al comprador -explica Jordi Clotet-, el experto que mejor aconsejará en el proceso de compra de una vivienda para no equivocarte en la decisión final". Es una profesión muy extendida en Europa, y especialmente en Estados Unidos. "En un futuro, cada vez habrá menos gente que trate de comprar un piso sin haberse dejado aconsejar previamente por un ‘personal shopper’ inmobiliario", pronostica el experto.

"Las 7 puertas para comprar vivienda y acertar" es una guía amena, transparente e ilustrada con casos reales, que permite comprender con mayor profundidad todas las variables que intervienen en la búsqueda y adquisición de una vivienda para disfrutar de cada etapa del proceso hasta encontrar el hogar más adecuado para cada persona.

"El mercado inmobiliario parece una selva peligrosa, pero si uno sabe cómo moverse por ella la expedición puede ser incluso divertida. Si uno quiere que el proceso de adquirir su vivienda contribuya más a su felicidad que a sus dudas y angustias, necesitas conocer las herramientas, procedimientos y actitudes que contribuirán a una buena compra. Con este libro, cualquier futuro comprador puede acceder a la casa soñada", asegura el autor de la obra editada por Gestión 2000.

