Comprar regalos a su pareja, una de las principales causas de endeudamiento para 1 de cada 4 españoles

martes, 14 de febrero de 2023

martes, 14 de febrero de 2023, 10:07 h (CET) Según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, España es el segundo país de Europa donde los ciudadanos más se endeudan con su tarjeta de crédito por este motivo Como cada año, San Valentín es un día especial a nivel comercial para una gran cantidad de marcas, que ofrecen descuentos u otro tipo de ofertas especiales con el objetivo de incentivar sus ventas. Una celebración que tradicionalmente implica un desembolso económico en obsequios u otros detalles en pareja y que, debido a la pérdida en el poder adquisitivo de los hogares provocada por la situación económica actual, podría suponer que muchos consumidores afronten gastos superiores a los que pueden asumir. Así se refleja en el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, en el que se recoge que la principal razón por la que el 25% de los españoles se endeuda con su tarjeta de crédito es la compra de regalos o caprichos a su pareja.

Esta cifra sitúa a España diez puntos por encima de la media europea (15%). En concreto, entre los 24 países analizados, la población española ocupa el segundo lugar, por encima de mercados como Polonia, Rumanía o Reino Unido, los tres con un 20%. Grecia sería el único país en superar a España, con un 26%, mientras que al otro extremo se ubicarían Noruega (8%), Letonia (7%) y Estonia (5%), países cuyos encuestados se endeudan menos para hacer regalos a sus parejas.

Pero esta no es la única medida que estarían empleando los consumidores para afrontar los gastos derivados de la celebración de San Valentín. Según el informe elaborado por la compañía líder de gestión de créditos y activos, el 26% de los españoles cada vez recurre más al método ‘Buy Now, Pay Later’ -o lo que es lo mismo, ‘Compra ahora, paga después’- para cubrir los gastos de su vida social o en pareja, un porcentaje que se reduce al 19% en la media europea.

Según el estudio de Intrum, esta forma de pago está teniendo especial acogida entre la gente joven. Tal y como muestran los datos, la población con edades comprendidas entre los 18 y los 21 años (44%) y entre los 22 y los 37 años (39%) son los que más la emplean, mientras tan solo el 12% de los encuestados mayores de 65 años asegura utilizarla.

¿Cómo está afectando la situación económica actual a las parejas?

El aumento de los precios está afectando a la sociedad a todos los niveles, también en lo que respecta a las relaciones en pareja. Así lo refleja el Informe Europeo de Pagos de Consumidoresde Intrum, del que se desprende que el 29% de los españoles reconoce que el incremento del coste de los regalos o de los planes de ocio en pareja está afectando negativamente a su vida sentimental. Una opinión compartida por el resto de los países encuestados, siendo la media europea de respuestas el 27%.

Este contexto de incertidumbre económica también estaría provocando un mayor temor al despido de alguno de los miembros de la pareja, que podría conllevar una importante reconfiguración del plan de ahorro y gastos compartidos. En este sentido, el informe de Intrum revela que al 48% de los españoles le preocupa que su pareja pierda su trabajo o principal fuente de ingresos, una cifra que ubica a España nueve puntos porcentuales por encima de la media europea (39%).

De cara a la celebración del Día de los Enamorados, será más importante que nunca concienciarse sobre el consumo responsable en pareja con el objetivo de evitar problemas económicos futuros. Desde Intrum, recomiendan actuar con cautela y optar por regalos que no supongan un presupuesto mayor que aquel que cada uno pueda asumir.

