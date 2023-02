Limosna de cariño Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 14 de febrero de 2023, 08:56 h (CET) Con relativa frecuencia, desgraciadamente, saltan en la prensa noticias de profanaciones en iglesia y sagrarios. No son personas descreídas, sino odio interesado, porque saben perfectamente que el centro y la raíz del creyente está oculto en el sagrario, en la Santísima Eucaristía.



“Permitidme que invoque hoy vuestra atención y vuestra cooperación en favor del más abandonado de todos los pobres: el Santísimo Sacramento. Os pido una limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado”. Palabras conmovedoras de san Manuel González que reflejan lo que fue su vida: un desbordante amor hacia la Eucaristía.

Y es una lección de amor que requiere prestarle atención hoy en día y siempre porque urge zarandear los corazones de multitud de personas en pos de un examen de conciencia acerca del trato con Jesús Sacramentado: de su recepción con las debidas disposiciones y de su adoración. San Juan Pablo II promovió en muchos lugares del mundo la dedicación de templos o capillas donde hubiese adoración perpetua de la Eucaristía. Esto es ya una realidad, pero insuficiente.

Ahora es preciso remover, cada vez más, las almas de los creyentes para que esta adoración sea más rendida, más entregada, más profunda, más teologal, considerando que el milagro de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es fruto del Amor que Dios tiene a los hombres y al que hay que saber corresponder generosamente, porque fruto de esa correspondencia se derivará primeramente el gozo y la paz interior que nos llevará a amar y a comprender a la humanidad entera, lógico que comenzando por aquellas personas que giran a nuestro alrededor a fin de que surja en la tierra un clamor generalizado hacia Jesús Sacramentado: alimento espiritual para todas las almas y origen singular y eficaz para lograr la paz en el mundo. NORMAS DE USO

