La sanidad hoy

Los gobiernos anteriores que ahora están en la oposición han hecho leyes que permiten legalizar la privatización de la sanidad con lo que estamos en una situación muy grave para los asuntos sociales y en concreto éste tan básico como es la salud pública.

Es un hecho que el sistema hoy no necesita a muchos y que les son un estorbo y por tanto los margina sin piedad. Esto no será solo en las grandes ciudades sino que será una realidad cruda que se irá extendiendo a pueblos y ciudades mas pequeñas de todo el país. Quedará una sanidad de beneficencia y deteriorada al máximo, casi tercermundista. Esto tampoco se arregla con manifestaciones ya que el sistema eso ya lo prevé y lo controla sino con un cambio de actitud de cada uno de nosotros ante el mundo y la vida.

Si yo soy insolidario y no hago lo que tengo que hacer como voy a reclamar a otros, a los políticos, que lo hagan. Tendré que empezar a cambiar yo, a abandonar el individualismo , a pensar solo en mi y comenzar a abrirme al mundo ya que este no me va a comer. De la otra forma es como te come y de hecho es lo que esta sucediendo. Si no encuentro mi vocación y no me esfuerzo por hacerlo no puedo pedir que otros como los médicos la tengan. El sistema se vale de sus armas : el individualismo y los talonarios.