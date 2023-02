Un bumerán jurídico Jesús Martínez Madrid Lectores

martes, 14 de febrero de 2023, 08:38 h (CET) Por más que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, haya insistido en que este Gobierno defiende la protección integral de las mujeres frente a los agresores sexuales, desde que entró en vigor la denominada ley del “solo sí es sí”, hace más de tres meses, son ya unos cuatrocientos los condenados que se han visto beneficiados.

Esta ley se ha convertido en un bumerán jurídico al producir los efectos contrarios a los que pretendía, porque es fruto de la obsesión ideológica de un ministerio, el de Igualdad, incapaz de arreglar el desaguisado jurídico creado, a pesar de que la ministra Montero fue advertida por diversos organismos oficiales de los problemas técnicos que conllevaba.

El Gobierno en los últimos meses ha pretendido extender cortinas de humo para esconder este fracaso clamoroso y ahora está pretendiendo sin éxito arreglar lo posible. Durante este tiempo se han producido cosas llamativas como por ejemplo, la polémica inducida en torno al protocolo de atención a las mujeres del Gobierno de Castilla y León. NORMAS DE USO

