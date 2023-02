¿Cuáles son los males de la situación actual? La gobernanza global y el modernismo eclesiástico

He recibido y recibo muchas gracias de Dios; si me cayo no solamente seré desagradecido, también cobarde. Si nos callamos y no nos enfrentamos al mal, seremos influenciados por el; y la VERDAD no admite componendas ni palabras melifluas, azucaradas; Cristo es tajante, no admite posturas ambiguas, o CONMIGO O CONTRA MI. Esta ambigüedad de los que tenían que haber hablado claro y no lo hicieron, fue la causa más importante aunque no única, de la trágica situación actual. Y ¿Cómo lo vamos a arreglar?

¿Con una fraternidad global? ¿Con la ecología? ¿Con la tolerancia?¿Con la acogida? Etc. Etc. Y uno se pregunta: ¿Y CRISTO DONDE ESTA?

¿NO HAY MAS DIOSES O ES QUE NO HAY NINGUNO? Y así resulta que según se manifiestan en ambientes religiosos, la Naturaleza es la madre de todos, o nos salvamos todos o perecemos todos. Es decir, que la ecología será lo que nos salve. Puede ser que no me exprese adecuadamente, pero que el Mal existe, es irrefutable y que al MAL solo lo venció CRISTO CON SU VIDA; MUERTE Y RESURRECCIÖN. Por tanto tenemos que estar atentos, no sea que nos engañen o se engañen ellos y acabemos en tragedia, promovida por ese Modernismo Eclesiástico que compendia todas las herejías.