Las 7 falsas creencias más comunes entre los españoles sobre la seguridad del hogar, según ADT Comunicae

lunes, 13 de febrero de 2023, 13:36 h (CET) Desde "cortar la luz puede inutilizar mi alarma", hasta "no puedo tener una alarma porque no tengo línea de teléfono fijo", ADT aclara las falsas creencias más habituales sobre las alarmas del hogar La criminalidad total registrada en España creció un 5,5% en el tercer trimestre del 2022, según los datos del Ministerio del Interior, siendo Barcelona y Madrid las ciudades donde se registraron la mayor cantidad de delitos durante este periodo, producto de la gran densidad de población que vive en las grandes ciudades.

Un panorama que confirma la sensación de inseguridad entre la población, al mismo tiempo que genera un debate sobre qué soluciones eficientes pueden adoptar los ciudadanos para proteger su domicilio frente a los amigos de lo ajeno. Y donde aún hoy existen mitos y creencias populares erróneas sobre las alarmas del hogar.

Es por esto que ADT, empresa líder en seguridad electrónica, desde su amplia experiencia en el mercado y profundo conocimiento de la seguridad y gestión inteligente del hogar, desvela cuáles son las 7 creencias falsas más comunes en España relacionadas con la instalación de alarmas de seguridad con conexión a Central Receptora de Alarmas (CRA):

"Un corte de luz intencionado puede inutilizar la alarma y así conseguirán entrar en la casa" FALSO: las alarmas de ADT cuentan con una autonomía que les permite seguir funcionando y transmitiendo aún con un corte de suministro. Además, tiene como funcionalidad que una vez que ocurre el fallo eléctrico accidental o provocado por una posible intrusión, la Central Receptora de Alarmas recibe una señal de lo ocurrido y el cliente recibirá en su teléfono móvil la notificación del fallo de energía al igual que también recibirá un nuevo mensaje para informarle de que el suministro se ha restaurado.

"Las cámaras de seguridad no son seguras y no confío en ellas" FALSO: En el caso de las cámaras de seguridad de ADT, éstas cuentan con un nivel de encriptación de AES-256 bits que garantiza la privacidad del usuario y hace que sólo éste tenga acceso a visualizar su hogar, pudiendo consultar en vivo y en directo lo que allí ocurre. Los videoclips se mantienen seguros, accesibles y almacenados en la nube y sólo el usuario podrá acceder a ellos.

Como opción, el cliente puede optar a aumentar su nivel de seguridad conectando sus cámaras a la CRA, lo que permitirá verificar visualmente cualquier salto de alarma.

"Una alarma porque es muy complicada de usar" FALSO: las alarmas de hoy en día son muy intuitivas para el usuario permitiendo ser utilizadas de manera sencilla a través del panel de control o teclados. En el caso de ADT, su nuevo panel interactivo y táctil ha sido especialmente diseñado para ser usado de forma muy fácil e intuitiva.

Incluso su app ADT Smart Security ha sido desarrollada no sólo para ayudar a tener el control total de la seguridad desde el teléfono móvil, sino también para gestionar y hacer inteligente el hogar, programando el recordatorio de armado, el encendido y apagado de luces y controlando la temperatura, entre otros.

"Si se olvida el código de seguridad de la alarma, ¿se está perdido?" FALSO: El servicio de Central Receptora de Alarmas de ADT está a disposición de los clientes 24/7. En caso de olvidar el código de seguridad, el usuario podrá comunicarse para recibir la ayuda de un operador que, mediante el protocolo establecido, comprobará la identidad del cliente, asegurándose de que se trata del usuario y no de un intruso.

Por otro lado, la app ADT Smart Security permite la gestión de usuarios de forma segura con lo que se podrá tener una gestión autónoma pudiendo así eliminar, editar o crear códigos, incluso con restricciones en días y horas.

"Sin teléfono fijo, por eso no puede haber una alarma" FALSO: Hoy en día, no se requiere de una línea de teléfono fijo para su instalación. La alarma incorpora un canal de comunicación que permite enviar señales de forma constante a la central de alarmas en caso de intrusión u ocupación.

Además, en el caso de ADT, existen otros canales de máxima seguridad en las comunicaciones con la central receptora ante una intrusión, un sabotaje o una inhibición.

"Las alarmas caseras son de fiar" INCORRECTO:muchos propietarios se las ingenian para instalar "alarmas caseras". Pero éstas, pueden no ser lo que se espera si se busca algo más que sólo visualizar lo que ocurre.

Si lo que se busca es garantizar la seguridad del hogar o negocio y contar con el apoyo de las Fuerzas del Orden y Seguridad del Estado o los servicios de emergencias, lo apropiado es contar con una alarma conectada a una central receptoras de alarmas homologada que proteja la propiedad 24/7, los 365 días del año.

"Una alarma no sirve para nada" FALSO:Una alarma no sólo cumple con una función reactiva ante un caso de intrusión u ocupación, sino que tiene un importante efecto disuasorio en cuanto a la seguridad. Los intrusos siempre buscarán las opciones donde pueda haber un menor riesgo de ser detectados. Por ello, disponer de una placa disuasoria de ADT ayudará a disminuir significativamente la probabilidad de sufrir un robo u ocupación.

"Hoy en día, las alarmas de seguridad son mucho más fiables e intuitivas para los usuarios. Ya han quedado atrás a las antiguas alarmas que sólo daban aviso en caso de intrusión para dar lugar a las nuevas tecnologías que permiten ser más eficaces y rápidos a la vez que ofrecer al usuario una experiencia de uso única. Ahora, se puede dar respuesta a una intrusión, una ocupación u otro tipo de emergencia añadiendo funcionalidades como el video inteligente o la automatización, que antes no estaban a disposición de los hogares. Además, contar con un servicio de CRA con profesionales expertos, permite que los usuarios cuenten con el factor humano detrás de la tecnología, que vigila y alerta a las fuerzas de seguridad en caso de ser necesario", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Presentación de la Clínica del Río Hortega en Alicante Sigüenza presenta uno de los mejores cascos históricos medievales de España ECODUCHA apuesta por los platos de ducha contra las bañeras Flors Gessamí ofrece servicio de envío de flores a domicilio en Sabadell y cercanías Las I Jornadas 'Las claves de la internacionalización educativa' se celebrarán los días 7 y 8 de marzo en Madrid