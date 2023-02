Experian apunta las principales tendencias en Innovacion en el Innovation Summit 2023 Comunicae

lunes, 13 de febrero de 2023, 12:36 h (CET) En el marco del evento Innovation Summit - Unlocking the Power of Data, Experian ha presentado las últimas tendencias en innovación basadas en su capacidad de análisis de datos de empresas y consumidores La compañía ha destacado que, tras la adquisición de Axesor a principios de 2021, la combinación única de información de empresas e información de consumidores, junto con su tecnología de Data Analytics, la sitúa en una posición privilegiada para impulsar el desarrollo de nuevas formas de hacer negocio.

En este tiempo, Experian ha sumado uno de los conjuntos de datos de información empresarial más completos de España con toda la información del consumidor y su experiencia global en datos y analítica. "Nuestra fusión con Axesor significa que tenemos capacidades complementarias y únicas para resolver los retos a los que se enfrentan empresas, autónomos y consumidores", ha destacado la CEO de Experian para EMEA y Asia Pacífico, Malin Holmberg.

Experian ha llevado al mercado más de 300 patentes realizadas o en proceso. Esto ha permitido consolidar un programa consistente y homogéneo en todo el mundo, que puede luego replicar y escalar en distintas zonas geográficas. "Como líder global que trabaja en todos los mercados y sectores a nivel mundial, seremos capaces de aprovechar la posición de Axesor para proporcionar ese toque local como empresa líder en España, con una comprensión única de las necesidades de las pymes", remarcó Malin Holmberg en el Innovation Summit.

Innovación para abordar los retos empresariales

Durante las sesiones, que han reunido en Madrid a más de 250 profesionales de alto nivel del área de riesgos, negocio, tecnología o analítica de los sectores clave del tejido empresarial español, se han abordado temas de gran impacto para empresas y consumidores. El economista Daniel Lacalle ha analizado el contexto económico y cómo impacta en la toma de decisiones empresariales. La tecnología, la demografía y la sostenibilidad son los grandes motores de crecimiento económico, y su correcta interpretación permitirá a las empresas identificar las oportunidades que se abren y enfocarse hacia un mercado global y de futuro.

A la correcta interpretación del entorno macroeconómico se suma el papel de la innovación y la digitalización en el futuro de las PYMEs, microempresas y autónomos, que conforman el 99,8% del tejido empresarial español. Trasladar adecuadamente el concepto de digitalización y acompañar a las empresas y autónomos en el proceso es clave para fortalecer el tejido empresarial. Y esto impacta directamente en la calificación de nuestras empresas y en su solvencia. La profesionalización de la gestión del riesgo de crédito les permitirá tomar mejores decisiones.

Uno de los grandes retos de entorno empresarial a la hora de analizar sus procesos de digitalización es cómo hacer más eficaz el proceso de adquisición de nuevos clientes. "El objetivo de Experian en este sentido es poder dar respuesta a dos de las principales preocupaciones de las entidades, tales como la necesidad de invertir en protección contra el fraude y en la mejora de la experiencia del cliente", argumentó Malin Holmberg. "Nuestra oferta de información de empresas y consumidores es más fuerte que nunca, y tras la integración de Axesor tenemos acceso a un conjunto de datos que antes era inaccesible, lo que nos posiciona para liderar la innovación en información de empresas, autónomos y consumidores y en el análisis para la toma de decisiones".

El debate también se ha centrado en el estado actual y el futuro de la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), para abordar la dicotomía entre potenciar la capacidad de innovación de las empresas y respetar los derechos de los consumidores, la protección de datos y el derecho a la privacidad, todo con la vista puesta en poder acometerlo con éxito sin coartar la innovación. Una innovación que pasa, en muchos aspectos, por el uso de fuentes alternativas de datos, desde datos transaccionales a través de PSD3/Open Banking a datos digitales, de biometría o automatizados a partir de fuentes públicas de confianza (SS, AEAT, CIRBE), y por la aplicación de la analítica avanzada basada en Machine Learning e Inteligencia Artificial.

En el foro también se ha destacado que la explotación del dato es un punto de partida crítico, ya que sobre él se construyen los distintos modelos innovadores de gestión del riesgo de crédito y prevención del fraude. El papel de empresas como Experian, especialistas en conjuntos de datos y su análisis, será clave para aumentar la compartición de datos entre competidores y sectores, y crucial a la hora de presentar a los reguladores modelos de interconexión multisectorial de datos que favorezcan el acceso del consumidor a préstamos más justos.

"El Open Banking cambiará las reglas del juego del sector de los servicios financieros", explicó la CEO de Experian para EMEA y Asia Pacífico, "y en un entorno empresarial de pequeñas y medianas empresas, contar con un socio con una gran capacidad de convertir la información en soluciones para los desafíos que plantean el mercado y la regulación puede ser clave para su supervivencia".

Tecnología, regulación y experiencia de cliente, motores de innovación

En el foro empresarial, Experian también ha abordado las palancas que impulsan la innovación, destacando los avances tecnológicos de las últimas décadas y el círculo virtuoso de constante progreso y cambio que han propiciado. La convergencia de la transformación digital con la posibilidad de acceso a nuevas fuentes de información supone, en la práctica, una de las principales palancas que impulsan el desarrollo de nuevos servicios de información sobre empresas, autónomos y consumidores.

La digitalización del acceso a productos y servicios ha obligado a enriquecer los procesos para asegurar la viabilidad del comercio y el crédito en un entorno virtual. Un buen ejemplo son las normativas de servicios de pago (PSD2/PSD3): abrir los datos bancarios para beneficiar al consumidor gracias a una mayor competencia en servicios de pago ha impulsado el Open Banking. Aquí, el Machine Learning permite extraer inteligencia relevante de esos datos para estimar una capacidad de pago, una probabilidad de incumplimiento o segmentar perfiles con métodos totalmente innovadores.

"El ritmo de la innovación no hace más que acelerarse para identificar las fuentes de datos más relevantes para cada caso, tipo de negocio o segmento de clientes no es tarea fácil, y más complejo es el reto de su adopción", ha concluido Angelo Padovani, Managing Director Southern Europe en Experian. "La adopción de la innovación genera valor para las empresas, pero supone un reto importante para las entidades, que se traduce en impactos en la experiencia del cliente, la inclusión financiera, el crédito responsable, los costes operativos, el cumplimiento, las provisiones y el fraude. En Experian hemos acompañado todo este proceso con las capacidades para ayudar a empresas de todos los tamaños a navegar la complejidad y eliminar las barreras en el proceso de adopción".

