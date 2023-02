Sectores y consejos, por Deusto Formación, para operar con éxito en el mercado bursátil Comunicae

lunes, 13 de febrero de 2023, 11:24 h (CET) ¿Es el mejor momento para invertir en bolsa? "Invertir en bolsa siempre es una buena opción, pero, sin lugar a duda, en entornos de inflación es la mejor opción", afirma Marc Ribes Estrella, Profesor de Bolsa e Inversión de Deusto Formación Los expertos apuntan que la situación de la economía nacional está despertando el interés por la inversión en bolsa, especialmente en sectores como la sostenibilidad, la transición ecológica, la defensa y seguridad, las infraestructuras y la energía.

El Instituto Nacional de Estadística apunta que la tasa de variación anual del IPC (Índice de Precios de Consumo) del pasado mes de agosto de 2022 se posiciona en un 10,5%. Además, el Banco de España expone que la inflación ha llegado a superar el 12% durante los últimos 16 meses. En las circunstancias actuales, la economía ha acelerado el segundo trimestre del 2022, gracias al turismo. Sin embargo, las perspectivas de futuro no proyectan una mejora. El servicio de estudios de BBVA sitúa el PIB español en 2023, se encontrará en un 1%.

Esta inflación afecta a la vida diaria de la población de manera directa ya que el 40% de la inflación registrada en agosto 2022 se relaciona con la electricidad y otros tipos de energía, según ha publicado el Banco de España. Pero los precios energéticos no son los únicos que se han visto afectados, también se encuentran alteradas otras materias primas. Además, el Instituto Nacional de Estadística presenta que tanto alimentos como bebidas no alcohólicas tuvieron una tasa del 13,8% en el 2022. Esta es considerada la tasa superior desde enero de 1994.

"En entornos de inflación invertir en bolsa es la mejor opción"

Ante esta inestabilidad económica, los expertos apuntan a que una buena opción para hacer frente a la inflación es apostar por invertir en bolsa. "Invertir en bolsa siempre es una buena opción, pero, sin lugar a duda, en entornos de inflación es la mejor opción", afirma Marc Ribes Estrella, profesor de Bolsa e Inversión de Deusto Formación y Co Founder en BLACKBIRD BANK.

En concreto, Ribes Estrella apunta como referencia la situación actual de la bolsa alemana. "En Alemania, la renta fija está haciendo frente a caídas del bono alemán del 25% a 10 años, situación que también se está evidenciando en la bolsa de valores de Frankfurt (DAX40)", afirma. En la misma línea, la inflación está provocando cierta volatilidad en la renta variable, aunque "son volatilidades que en el largo plazo se recuperan e, incluso si evitas los activos que han tenido una mayor sobrevaloración, no se debería superar un 10% de volatilidad", reconoce el experto. Por lo tanto, en momentos de inflación "la valoración de los bonos se deteriora y eso significa que la inflación impacta positivamente en el beneficio por acción al repercutir sobre los precios y los beneficios", afirma Marc. "Esta tendencia funciona especialmente en los activos que se protegen de la inflación, pero en la deuda no ocurre puesto que se pierde el poder adquisitivo de la inversión realizada", añade.

A nivel genérico, el especialista de Deusto Formación reconoce que "estamos viendo un cambio en el paradigma de creación monetaria y ahora los estados son más garantes con la deuda, situación que ya se dio durante la pandemia". Ante esta realidad, Ribes asegura que "no es una tendencia del todo mala ya que esto ha dado la capacidad de dirigir el flujo monetario a los bancos centrales". Sin embargo, tras la crisis actual, el crédito de los centrales se ha acabado y es muy probable que ahora el dinero se dirija hacia la economía productiva y no la especulativa, que es lo que viene sucediendo desde 2009". A grandes rasgos, Marc Ribes cree que "los temas candentes y de actualidad son los que preocupan y eso se traducirá en recibir el caudal del crédito del Estado hacia sectores relacionados con la sostenibilidad, la transición ecológica, la defensa y seguridad, las infraestructuras y la energía".

Tres consejos clave para invertir en bolsa

A pesar de que varios expertos coinciden en que hay un interés generalizado por la inversión en bolsa, desde Deusto Formación, que ofrece un Curso de Bolsa e Inversión, reconocen que "lo más importante antes de realizar cualquier inversión es contar con las herramientas y los conocimientos necesarios para afrontar los obstáculos y las dudas que puedan surgir". En la misma línea aseguran que "para operar en el ámbito bursátil es necesario entender el lenguaje, los cambios y las tendencias que caracterizan el sector". A continuación, Deusto Formación expone tres aspectos clave para operar con éxito en bolsa:

La formación es un elemento clave. Desconocer del funcionamiento del sistema puede conllevar serios problemas, de forma que es esencial conocer las bases para evitar cometer los errores típicos de todo operador. Los ámbitos sobre los que se deben tener conocimientos son el comportamiento del precio a través del análisis técnico, el funcionamiento del mercado a través de la macroeconomía y comprender los estados contables de la compañía.

Tomárselo como un trabajo. Es un oficio que requiere tiempo y dedicación, no puede tomarse a la ligera. También es necesario que el inversor tenga control, disciplina y método. No se puede ir buscando información en los periódicos e invertir según lo que estos informan.

Buscar el equilibrio entre el ratio de acierto y el ratio de rentabilidad y riesgo. La posibilidad de que muchas operaciones salgan mal existe, pero la importancia reside en saber cuándo cortar la pérdida para que no sea muy perjudicial para su patrimonio. Marc Ribes destaca que "la operativa en bolsa es simple, consiste en aplicar con disciplina una serie de reglas, que permitan construir una posición ganadora desde la gestión del riesgo".

Deusto Formación es un centro de formación continua a distancia creado en 2005 con la finalidad de dar respuesta a la demanda de actualización y especialización profesional que surge en el entorno empresarial y de nuevas tecnologías.

Gracias a su metodología flexible lleva más de 16 años formando a profesionales y ofreciendo cursos con titulación propia y universitaria gracias a sus acuerdos con la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y la Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL).

Más de 73.000 alumnos ya han estudiado con Deusto Formación, una formación continua de calidad, fundamentalmente práctica. Las áreas que conforman sus cursos se centran en el desarrollo de las competencias, conocimientos y habilidades de mayor relevancia en el ámbito empresarial y TIC.

Deusto Formación forma parte de Northius, la plataforma multinacional de educación digital líder en España, con más de 600 empleados, 13 escuelas especializadas e implantación en Europa y Latinoamérica.

