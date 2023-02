DEKRA, autorizada para realizar ensayos de Zigbee Direct Comunicae

lunes, 13 de febrero de 2023, 11:27 h (CET) Zigbee Direct combina las tecnologías Zigbee y Bluetooth Low-Energy para simplificar la experiencia del usuario en aplicaciones comerciales y domésticas DEKRA ha sido autorizada por Connectivity Standards Alliance para ofrecer servicios de ensayo para Zigbee Direct, una nueva característica de la tecnología Zigbee. Zigbee Direct simplifica la experiencia del usuario tanto en aplicaciones comerciales como domésticas, lo que permite interactuar sin problemas con redes Zigbee mediante un smartphone, una tablet u otro dispositivo habilitado para Bluetooth. Connectivity Standards Alliance ya ha lanzado el Programa de Certificación de Zigbee Direct. Los fabricantes interesados en certificar sus productos según este programa pueden contar con el apoyo de DEKRA para evaluar sus dispositivos.

"DEKRA tiene el privilegio de añadir el Programa de Certificación de Zigbee Direct a su alcance como laboratorio de ensayos autorizado de Connectivity Standards Alliance. Zigbee Direct simplifica la incorporación y el control de dispositivos Zigbee directamente a través de dispositivos Bluetooth Low Energy, lo que brinda muchas opciones al mercado del ecosistema IoT. Con Zigbee, los fabricantes no necesitan invertir tiempo, dinero ni recursos para desarrollar y producir hardware adicional para garantizar que los usuarios finales puedan usar sus productos. En DEKRA, estamos listos para ayudar a los clientes a preparar sus productos de acuerdo con esta nueva característica de Zigbee", afirma Noemí Pérez Dans, Wireless IoT Lab Manager de DEKRA.

La tecnología Zigbee conecta hogares y edificios. Desde iluminación inteligente, cerraduras de puertas y termostatos hasta televisores, cortinas y muchos otros dispositivos inteligentes. Zigbee permite conectar edificios y viviendas sin necesidad de disponer de sistemas complejos, y permite una integración fluida de dispositivos. Creada por Connectivity Standards Alliance, esta tecnología inalámbrica segura y de bajo consumo, va ahora un paso más allá con la incorporación de Zigbee Direct, una nueva característica que brinda soluciones completamente nuevas al mercado de IoT.

"DEKRA continúa distinguiéndose en el mercado de IoT comercial y de consumo al mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica y adoptar rápidamente tecnologías como Zigbee Direct en sus ofertas de soluciones de ensayo", dijo Jon Harros, Head of Certification and Testing, Connectivity Standards Alliance. "Zigbee Direct y su uso de Bluetooth Low Energy supone un punto de inflexión para el ecosistema IoT, agregando más escenarios de casos de uso que incorporan smartphones y speakers".

Zigbee Direct hace que el ecosistema IoT sea más accesible al reunir dos tecnologías ampliamente utilizadas: Zigbee y Bluetooth Low Energy. Tanto los nuevos usuarios de IoT, como los existentes, experimentarán la comodidad de incorporar y controlar los productos Zigbee desde dispositivos existentes con Bluetooth, como smartphones y speakers, conectándolos fácilmente a sus redes. Pero Zigbee Direct no es solo para aplicaciones domésticas, también las grandes redes utilizadas en aplicaciones comerciales pueden beneficiarse de sus ventajas.

Además de Zigbee, DEKRA ofrece una amplia gama de servicios para hogares inteligentes, Internet de las cosas y productos inalámbricos. Desde ensayos de conectividad y servicios de certificación para tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, Matter, Zigbee, Thread o NFC, hasta ensayos de ciberseguridad y servicios de certificación como Amazon Alexa Voice Service Testing Program, GSMA IoT Security Assessment y ioXt Alliance Certification Program, entre otros.

