Encuentros Greenovation de Opel Información a todos los interesados sobre el impacto de las ZBE y las restricciones de acceso a los vehículos con distintas etiquetas

@DiarioSigloXXI

sábado, 11 de febrero de 2023, 11:45 h (CET)

El 1 de enero entró en vigor la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes, o núcleos urbanos con más de 20.000 vecinos que superen determinados indicadores de contaminación. En total, esta normativa afecta a 149 localidades en las que viven 25 millones de personas, un 53% de la población española. Una normativa que incide en la vida diaria de una gran cantidad de conductores que, en muchos casos, no están familiarizados con ella.

En este contexto, Opel pone en marcha los Encuentros Greenovation, un evento que está recorriendo la Red de Concesionarios Opel, en el que se informa a todas las personas interesadas sobre el impacto de las ZBE que se están implantando en su área metropolitana, y las restricciones de acceso a los vehículos con distintas etiquetas medioambientales emitidas por la Dirección General de Tráfico. Además, suponen una oportunidad de probar los automóviles de la gama electrificada Opel, que tienen la garantía de acceso libre al centro de las grandes ciudades: el distintivo Cero de la DGT.

Los vehículos Opel de bajas emisiones abarcan una gran variedad de segmentos: el compacto Opel Corsa-e, las berlinas compactas, el Opel Astra PHEV, y los SUV, con el eléctrico Opel Mokka-e y el híbrido enchufable Opel Grandland PHEV. Todos ellos se podrán poner a prueba en los Encuentros Opel Greenovation.

Fabricado en la Planta de Zaragoza, el Opel Corsa-e tiene 359 Km de autonomía, su batería de 50 kWh puede cargarse de forma rápida hasta el 80% de su capacidad en 30 minutos. Gracias a su potencia de 136 CV (100 kW) y su par máximo instantáneo de 260 Nm, destaca por su capacidad de respuesta, agilidad y comportamiento dinámico.

En el segmento de moda, el de los SUV, el Opel Mokka-e inaugura el nuevo frontal de la marca, el Opel Vizor, en un automóvil de calle, en el que reina la nueva generación del logotipo del rayo, el Opel Blitz. En la zaga, el nombre del modelo aparece alineado en el centro mientras que el interior estrena el cuadro de instrumentos Pure Panel, totalmente digitalizado e intuitivo que promete una experiencia de conducción totalmente novedosa.

Su “hermano mayor” en el universo de los SUV es el Opel Grandland. Su versión Hybrid4 combina lo mejor de la tracción eléctrica y del motor de combustión para obtener altas prestaciones y una considerable autonomía “cero emisiones” de 63 Km, proporcionada por una batería de 13,2 kWh. Bajo el capó, este SUV de alta gama combina un motor turbo de gasolina de 1,6 litros y dos propulsores eléctricos, que ofrecen una potencia conjunta de 300 CV (221 kW), a mencionar de forma destacada en su versión GSe. Su consumo de combustible combinado es de 1,3-1,4 l/100 km y las emisiones de CO2 de 29-32 g/km. Puede alcanzar una velocidad máxima de 235 km/h.

Por su parte, el Opel Astra PHEV continúa la larga tradición de berlinas de segmento medio de la marca del rayo, con una propuesta que aporta un diseño moderno con el Opel Vizor, y tecnologías hasta ahora reservadas a segmentos superiores, como el sistema de iluminación matricial IntelliLux LED® Pixel. Se comercializa con dos versiones híbridas enchufables, que representan el tope de prestaciones en la gama, con 180 CV y 225 CV de potencia, y autonomías de 67 y 64km respectivamente. Además, en este 2023, a esta oferta electrificada de Astra, se unirá el Opel Astra-e 100% eléctrico, que completará la gama de motorizaciones.

Y si hablamos de etiqueta ECO, como distintivo apto para Zonas de Bajas Emisiones, debemos apuntar que Opel también estará presente próximamente con sus productos MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) con hibridación ligera o hibridación suave.

Opel, apuesta también por la electrificación deportiva con su submarca GSe que acaba de presentar a nivel internacional.

Calendario de los encuentros Opel Greenovation:

10 de febrero: Masternou (Barcelona)

14 de febrero: Isleña de Motores (Palma de Mallorca)

16 de febrero: Vara de Quart (Valencia)

17 de febrero: Borjamotor (Alicante)

21 de febrero: Marcos Automoción (Elche)

22 de febrero: Marcos Automoción (Murcia)

23 de febrero: Autopremier Costa (Málaga)

24 de febrero: Automares (Sevilla)

28 de febrero: Orvecame (Las Palmas de Gran Canaria)

1 de marzo: Orvecame (La Laguna – Tenerife)

2 de marzo: Gil Motor (Madrid)

3 de marzo: Stellantis & You (Madrid)

6 de marzo: Stellantis & You (Vigo)

8 de marzo: Garage Inglés (San Sebastián)

10 de marzo: Autopalas (Santander)

