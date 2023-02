Xsolla se asocia con Mastecard para proporcionar a los jugadores experiencias digitales sin fricciones, seguras y gratificantes Comunicae

viernes, 10 de febrero de 2023, 18:24 h (CET) Las nuevas actualizaciones ya están disponibles a medida que la asociación de Xsolla con el Hub de Distribución Digital Mastercard continúa ampliando su oferta de soluciones y esto da pie a una nueva visión de los juegos en la nube Xsolla, una empresa líder mundial en la comercialización de videojuegos, anunció nuevas soluciones y lanzamientos de funciones durante su semana de lanzamiento trimestral. Xsolla se asocia con Mastercard para simplificar y personalizar el proceso de pago para jugadores y desarrolladores. Xsolla también está expandiendo su centro de distribución digital en la industria global de las telecomunicaciones y su audiencia global de 7300 millones de usuarios de teléfonos móviles. Por último, los desarrolladores pronto tendrán una nueva forma de llegar a una audiencia más amplia en todo el mundo conectando a más jugadores a través de la nube y ofreciendo un nuevo modelo de pago por uso.

En Xsolla, están entusiasmados con las oportunidades potenciales de los juegos en la nube. Su visión es hacer que los juegos estén más disponibles, poner los juegos en manos de más jugadores, hacerlos más accesibles para cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar a través de la nube, según lo expresó Chris Hewish, presidente de Xsolla, y añadió que están comprometidos a apoyar a los desarrolladores. Haciendo que sea más fácil para ellos llegar a su audiencia reuniendo la tecnología de transmisión detrás de sus juegos y dándoles el poder de crear experiencias en línea inmersivas de marca para jugadores de todo el mundo.

Xsolla Paga Con Puntos

Mastercard y la compañía global de comercialización de videojuegos Xsolla anunciaron planes para colaborar en pagos sin fricciones, seguros y gratificantes para los jugadores, desde experiencias de pago mejoradas utilizando puntos de fidelidad de tarjetas de crédito hasta simples obsequios de moneda en el juego para mejorar los procesos de pago de los creadores y más. La asociación combinará la tecnología de Mastercard, la experiencia a nivel de red, la escala global y las conexiones confiables con la plataforma de Xsolla para crear experiencias de pago personalizables y más accesibles para jugadores, desarrolladores y creadores.

Los dispositivos móviles han estado impulsando el crecimiento de los juegos entre todos los grupos demográficos y regiones, con casi 3200 millones de personas (casi la mitad de la población mundial) que se estima que jugaron en 2022. Pero las experiencias de monetización digital que impulsan la innovación de los desarrolladores en los juegos no han seguido el ritmo del crecimiento. Más del 40 % de los consumidores dicen que necesitan ayuda para comprar en el juego, y más del 30 % dicen que se necesitan demasiados pasos para realizar compras de juegos en línea. Casi el 30% dice que el proceso de obsequio podría ser más eficiente, según la investigación de Mastercard.

Mastercard y Xsolla trabajarán juntos para habilitar soluciones y servicios innovadores basados ​​en tarjetas y cuentas para mejorar las experiencias digitales en los pagos y más allá para los jugadores. Para impulsar esta asociación revolucionaria, por primera vez, los tarjetahabientes de Mastercard podrán usar Pay with Points para canjear sin problemas sus puntos de lealtad por compras en el juego; esta solución se integrará en el producto Pay Station de Xsolla. Los jugadores también tendrán la oportunidad de regalar moneda de los juegos a amigos y familiares. Las compañías se están asociando para resolver los desafíos en la industria del juego y priorizar la protección del consumidor, incluido el uso de las capacidades de detección de fraude y autenticación de Mastercard para dar a los padres el control antes de que sus hijos realicen compras en el juego.

Para obtener más información sobre Pagar con Puntos, se puede visitar: https://xsolla.pro/rw14pwp

Para obtener más información sobre las soluciones de juego de Mastercard, se puede visitar: mastercard.com/gaming

Centro de distribución digital Xsolla

La solución Digital Distribution Hub es un portal único para marcas y canales de distribución en línea y fuera de línea que crean y distribuyen contenido de entretenimiento para sus usuarios. Con esta solución, los desarrolladores de juegos pueden asociarse directamente con los operadores de telecomunicaciones para comercializar, distribuir y vender juegos y productos de juegos a través de una sola aplicación o portal en línea, y para que los juegos se incluyan en los paquetes promocionales de los operadores. Los desarrolladores pueden proporcionar sus juegos y contenido para que se distribuyan y vendan a través de la tienda en línea y la tienda web del operador.

Los operadores pueden aprovechar la red única de Xsolla al ofrecer contenido exclusivo, experiencias de entretenimiento y promociones para adquirir nuevos usuarios a través de los juegos actualmente en Xsolla. También pueden retener a los clientes existentes al proporcionar beneficios, contenido y actualizaciones de juegos exclusivos a los que los operadores de la competencia no tendrían acceso.

A través del Centro de distribución digital, los operadores pueden ofrecer una variedad más amplia de entretenimiento, contenido y juegos a una base de consumidores diversa. Al mismo tiempo, los consumidores pueden usar sus aplicaciones de proveedores favoritos o mercados digitales para realizar transacciones relacionadas con juegos junto con sus compras diarias, todo en un solo lugar con unos pocos clics.

Para obtener más información sobre el centro de distribución digital de Xsolla, se puede visitar: https://xsolla.pro/rw14ddh

Juegos en la nube Xsolla

Reafirmando su creencia en el futuro de las tecnologías en la nube, Xsolla está impulsando su solución Cloud Gaming para ayudar a los desarrolladores a agregar múltiples tecnologías y proveedores de transmisión con menos pasos y menos tiempo para ayudar a mejorar la velocidad de comercialización para sus socios.

A medida que la industria de los videojuegos ha crecido en los últimos años, también lo han hecho las tecnologías basadas en la nube que ayudan a las empresas a operar. Xsolla planea integrar las herramientas preconstruidas con proveedores locales y aprovechar la infraestructura global de Xsolla para ayudar a crear experiencias en línea de marca donde los jugadores puedan jugar en cualquier dispositivo. Xsolla cree que al traer más juegos a la nube, los costos de integración y el tiempo para lanzar juegos seguirán disminuyendo.

Con el lanzamiento de la solución Cloud Gaming, Xsolla también ayudará a aumentar la disponibilidad de juegos basados ​​en la nube para los jugadores de todo el mundo y les brindará la posibilidad de pagar sobre la marcha por sus experiencias de juego. Los jugadores ahora pueden probar juegos en línea que anteriormente no estaban disponibles para ellos en su región y solo pagan por el tiempo que jugaron. Los desarrolladores obtendrán información crucial sobre el comportamiento de los usuarios y las proyecciones de ingresos para ayudar en futuras compilaciones y actualizaciones de juegos para sus jugadores. Con la experiencia en la nube, todos pueden ganar y disfrutar del juego.

Para obtener más información sobre Xsolla Cloud Gaming, se puede visitar: https://xsolla.pro/rw14cg

