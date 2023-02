Reformas EXCELENT: Las 10 mejores tendencias en reformas de viviendas para 2023 Comunicae

viernes, 10 de febrero de 2023, 14:06 h (CET) La reforma de una casa puede ser una perspectiva cara, pero también es la forma más eficaz de mejorar el valor de reventa de una casa, a la vez de mejorar el espacio para hacerlo más habitable Empresas de reformas en Madrid indican la lista de las 10 principales tendencias de reformas en el hogar para 2023, para inspirarse sobre qué hacer y qué tendencias de reformas van a ser importantes.

Tendencias de reformas del hogar para 2023 en las que inspirarse:

1) Espacios al aire libre

La popularidad de los espacios al aire libre se ha disparado en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales tendencias para 2023, y por una buena razón. Un espacio de vida al aire libre puede ser un lugar perfecto para relajarse o entretenerse.

Construir un solárium : Estas habitaciones con techo de cristal proporcionan luz natural y calor para los días frescos de invierno. También ayudan a mantener la casa fresca en verano. Un solárium suele colocarse en el lado sur de la casa para que reciba mucha luz solar durante la mayoría de las horas del día.

: Estas habitaciones con techo de cristal proporcionan luz natural y calor para los días frescos de invierno. También ayudan a mantener la casa fresca en verano. Un solárium suele colocarse en el lado sur de la casa para que reciba mucha luz solar durante la mayoría de las horas del día. Añadir materiales naturales : La madera y otros materiales orgánicos como el bambú son más respetuosos con el medio ambiente que las alternativas sintéticas como el vinilo o la fibra de vidrio. Además, combinan bien con estilos rústicos que evocan el encanto del campo en los hogares de estilo country chic.

: La madera y otros materiales orgánicos como el bambú son más respetuosos con el medio ambiente que las alternativas sintéticas como el vinilo o la fibra de vidrio. Además, combinan bien con estilos rústicos que evocan el encanto del campo en los hogares de estilo country chic. Incorporar una hoguera: Las hogueras tienen muchas formas y tamaños, pero todas sirven para lo mismo: disfrutar de las noches al aire libre con los amigos alrededor de un fuego cálido y rodeados de naturaleza. 2) Casas inteligentes

Las casas inteligentes son la última tendencia en reformas. Una casa inteligente es una casa con funciones de automatización y tecnología que aumentan la comodidad, la seguridad y mejoran la eficiencia energética.

El valor de la vivienda puede aumentar si se añaden estas características al hogar. Por ejemplo, si se quiere vender la casa en el futuro, puede plantearse añadir cámaras de seguridad en el exterior o un sistema de iluminación automático.

Las funciones inteligentes para el hogar ayudarán a que la casa destaque entre las demás del mercado e incluso podría aumentar el valor de reventa.

3) Renovación del lavadero

El lavadero es una gran tendencia de reformas del hogar a considerar porque ha estado en aumento desde hace años y es una de las mejores reformas del hogar que se pueden hacer.

Añadir estanterías a un lavadero es sin duda una ventaja. Son fáciles de instalar y se pueden comprar en cualquier ferretería. Esto hace que sea un proyecto de bricolaje fácil y barato.

Mediante la adición de un estante simple en cualquier lugar en el cuarto de lavado se puede crear un lugar fabuloso para almacenar detergentes y suministros o incluso sólo un lugar bonito para mostrar una planta, algunas fotos o chucherías para alegrar el espacio.

4) Cambiar el color de la pintura

Pintar la casa es una de las mejores reformas que se pueden hacer. Es fácil, rápido y asequible. Además, cambiar el color no sólo mejorará el aspecto de la casa, sino que también aumentará el valor de reventa en el futuro.

Hay que tener en cuenta que, cuando se trata de renovar el color de una casa, hay que tener mucho cuidado y saber elegir una paleta de pintura que sea atemporal y duradera. Pintar las paredes es una forma excelente de renovar los interiores, pero hay que asegurarse de que es un color con el que se puede vivir a largo plazo.

5) Añadir un oasis de autocuidado

El bienestar es un factor impulsor de las renovaciones para 2023. Añadir elementos que ayuden a fomentar el autocuidado y el bienestar puede transformar cualquier espacio en un oasis de autocuidado. Por ejemplo, reformar una habitación y convertirla en un gimnasio en casa.

Aunque la mayoría de la gente piensa en el cuarto de baño cuando se trata del cuidado personal. Añadir una bañera de hidromasaje, luces regulables y elementos de diseño que promuevan una sensación de paz puede ayudar a la relajación después de un largo día.

6) Reforma de cocinas

Las reformas de cocinas se han convertido en una tendencia cada vez más popular entre los propietarios que quieren modernizar o cambiar la distribución o diseño del hogar. Es una de las tendencias de reforma del hogar más populares para 2023.

Las cocinas son la habitación más popular para ser reformada porque es donde la gente pasa gran parte de su tiempo, cocinando y reuniéndose con la familia. Las cocinas también tienen un efecto decisivo en el valor de reventa de las casas, por lo que es importante asegurarse de que está actualizada y cumple con los estándares de hoy en día.

Los propietarios de viviendas son ahora más conscientes de las opciones de decoración y tratan de encontrar un equilibrio entre el minimalismo aerodinámico y el lujo para las cocinas, las cocinas escandinavas se disparan en popularidad en 2023.

7) Mejorar el dormitorio

No es ninguna sorpresa que, en los últimos años, la actualización del dormitorio ha sido tendencia. Esto se debe a que es crucial que los dormitorios sean cómodos, funcionales y elegantes.

Tres maneras de reformar un dormitorio:

Instalando un nuevo suelo . Dependiendo del tipo de suelo que se elija, se puede dar a la habitación un aspecto totalmente nuevo.

. Dependiendo del tipo de suelo que se elija, se puede dar a la habitación un aspecto totalmente nuevo. Vistiendo las paredes con elegancia . Incorporar papel pintado o textura a las paredes del dormitorio no sólo puede hacer la habitación más acogedora, sino también mostrar algo del propio carácter y preferencias de estilo.

. Incorporar papel pintado o textura a las paredes del dormitorio no sólo puede hacer la habitación más acogedora, sino también mostrar algo del propio carácter y preferencias de estilo. Elegir un cabecero que destaque. Tanto si se tiene un bonito cabecero de madera como un moderno cabecero tapizado, no hay que dudar en convertirlo en un elemento destacado. 8) Añadir soluciones de almacenamiento

Por suerte, hay muchas maneras de añadir espacio de almacenamiento a una casa. Una forma es añadiendo estanterías o una unidad de pared a la casa. Una unidad de pared permitirá mucho más espacio de almacenamiento, ya que no ocupa espacio en el suelo como lo harían los estantes, pero el inconveniente es que pueden ser caros y difíciles de instalar.

Las estanterías tienen la ventaja de ser más baratas y fáciles de instalar, pero no proporcionan tanto espacio de almacenamiento como un mueble alto.

9) Reformas estructurales básicas

Las reformas estructurales son una forma sencilla de rentabilizar la inversión. Dependiendo del tipo de cambio estructural que se realice, se podrían añadir entre un 15 y un 50% al valor de la vivienda.

Sólo hay que recordar que es importante investigar antes para averiguar qué tipo de cambio estructural se adapta mejor a las necesidades y presupuesto. Hay una serie de factores que entran en juego: el tamaño y la distribución de la vivienda, la antigüedad, el estado actual, si la zona es apta para remodelaciones o ampliaciones, etc.

Algunos tipos populares de reformas estructurales incluyen añadir un piso adicional a un edificio, añadir un ático para convertir el espacio no utilizado en espacio habitable, o convertir un sótano en espacio habitable.

10) Características de eficiencia energética

Las casas energéticamente eficientes pueden reducir el consumo de energía mediante el uso de electrodomésticos, accesorios y productos eficientes.

La inversión inicial en una reforma del hogar para que sea energéticamente eficiente puede superar los gastos de renovación tradicionales, pero los menores gastos de servicios públicos, mantenimiento y sustitución compensarán este gasto adicional por adelantado.

Es una tendencia importante a seguir ahora para no gastar más de lo necesario en el futuro.

Esto es sólo un vistazo a las tendencias de reformas del hogar más populares para 2023. Se pueden utilizar estas tendencias como motivación, pero no hay una forma "correcta" de reformar o remodelar un espacio.

Todos los proyectos deben tener en cuenta su personalidad, estilo de vida y presupuesto.

