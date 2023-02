Schneider Electric publica un nuevo White Paper y una herramienta que muestran cómo el DCIM aborda los retos de gestión de la IT híbrida

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha publicado el White Paper 281, "How Modern DCIM Addresses CIO Management Challenges within Distributed, Hybrid IT Environments" y una herramienta de apoyo, ambos ya disponibles. El nuevo White Paper se centra en el software de gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) y examina de cerca la rápida evolución del papel del CIO, ya que las IT han pasado a ocupar un lugar central en los últimos años. El documento demuestra cómo el éxito de un CIO se basa en última instancia en una sólida estrategia de mantenimiento de operaciones IT para que sean resilientes, seguras y sostenibles. En un entorno IT híbrido altamente distribuido, este objetivo es más difícil de alcanzar.





"Los requisitos empresariales están obligando a los CIO a hibridar su centro de datos y su arquitectura IT mediante la colocación de la capacidad del IT en instalaciones de colocación y la creación de capacidad Edge, a veces en grandes dimensiones", asegura el autor Patrick Donovan, Senior Research Analyst de Energy Management Research Center de Schneider Electric. "Los CIO siempre han tenido la tarea de gestionar y mantener las operaciones para que sean resilientes y seguras, pero generalmente se han centrado en las instalaciones centrales de los centros de datos. Ahora, además de tener muchas más ubicaciones distribuidas que necesitan resiliencia y seguridad, también se les pide que informen sobre la sostenibilidad de sus operaciones IT. Esto supone un cambio radical en cuanto a sus responsabilidades."





Necesidad de resiliencia, seguridad y sostenibilidad

En el White Paper, Donovan describe la evolución de los portfolios IT empresariales y explora los retos de gestión resultantes. Explica cómo el software DCIM actual ha evolucionado y está más optimizado para entornos cada vez más distribuidos. La IT distribuida hace que la seguridad sea una de las principales preocupaciones, junto con la necesidad de mejorar la capacidad de recuperación y el seguimiento y la elaboración de informes sobre el impacto medioambiental de las operaciones IT.





Una oportunidad para "compensar" varios escenarios DCIM con una nueva calculadora

La nueva herramienta de Schneider Electric, la Calculadora del valor de la monitorización DCIM para IT distribuida, respalda el White Paper y proporciona inputs seleccionables por el usuario y supuestos ajustables para realizar escenarios hipotéticos que permitan ver el ROI o retorno de la inversión del software de monitorización. Tiene en cuenta factores como el tiempo de inactividad, la dotación de personal, los incidentes medioambientales y de seguridad, y el cashflow.





"Queríamos crear un marco útil para ayudar a los clientes a cuantificar el valor potencial del DCIM en sus operaciones y estamos encantados de que prueben nuestra herramienta," afirma la creadora de la herramienta Wendy Torell, Senior Research Analyst en el Energy Management Research Center de Schneider Electric. "La hemos diseñado para que sea fácil de usar y se adapta fácilmente al entorno específico y al nivel de madurez del cliente."





Energy Management Resource Center de Schneider Electric

Donovan, Torell y otros miembros del Energy Management Research Center llevan a cabo investigaciones que ayudan a Schneider Electric y a sus clientes a tomar decisiones empresariales y tecnológicas informadas y respaldadas por hechos e investigaciones. Gran parte de la investigación se pone gratuitamente a disposición del público.





Enlaces relacionados: