Nueva edición de los Premios ARQUITECTURA Comunicae

viernes, 10 de febrero de 2023, 12:52 h (CET) Organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) al que pertenece el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM), en esta edición se reformula el Premio Compromiso para distinguir trabajos de divulgación arquitectónica, innovación y emprendimiento, así como otras formas de ejercer la profesión. Se otorgarán seis distinciones basadas en valores universales, culturales, artísticos, profesionales y éticos, y tres reconocimientos de carácter especial El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) recuperó para la región, en 2022, unos premios regionales de Arquitectura. Los denominó "I Premios de Arquitectura y Urbanismo de CLM", y les dio carácter bienal, de manera que su segunda edición se va a celebrar en 2024.

En cualquier caso, el COACM se hace eco de manera anual de los Premios ARQUITECTURA, que convoca en este caso el CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España),con el patrocinio oficial de COMPAC, para acercar al conjunto de la sociedad los valores de la arquitectura y su importancia en el bienestar, la salud y seguridad de las personas y en la construcción de un mundo más sostenible. "Por supuesto, animamos a nuestros colegiados a que muestren en estos premios de ámbito nacional la calidad de la Arquitectura que se está haciendo hoy en Castilla-La Mancha y que están llevando a cabo los arquitectos de nuestra región", señala Elena Guijarro, decana del COACM.

La convocatoria 2023 de estos premios reformula el Premio Compromiso para distinguir trabajos de divulgación y difusión arquitectónica, innovación y emprendimiento, así como otras formas de ejercer la profesión. Junto a él, volverán a concederse el Premio Sostenibilidad y Salud (valores universales), Premio Nueva Bauhaus (valores culturales y artísticos), Premio Hábitat (valores básicos de la Arquitectura y el Urbanismo), Premio Re a la rehabilitación (valores asociados a la rehabilitación, renovación y regeneración) y el Premio Profesión (valores profesionales y éticos).

A estos seis premios, basados en valores, se suman tres distinciones de carácter especial: el Premio de Arquitectura Española, el Premio de Urbanismo Español y el Premio a la Permanencia, destinado a reconocer aquellas obras que más destaquen tanto por su correcto envejecimiento como por su vigencia y actualidad, como valores intrínsecos de la Arquitectura y el Urbanismo.

Los Premios ARQUITECTURA son el resultado del giro de 180º que el CSCAE dio, en 2021, al conjunto de los reconocimientos que venía otorgando desde el año 1981. Del éxito de su primera edición dan cuentan las 650 propuestas que se presentaron, reflejando con ello la buena salud de la arquitectura en España y la calidad del trabajo realizado por los profesionales del sector, que contribuyen cada día a crear una sociedad mejor.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, expresa su satisfacción por el lanzamiento de esta nueva edición de los Premios ARQUITECTURA: "Estamos inmersos en un cambio de época, consecuencia de la globalización, de la irrupción de Internet y el desarrollo de nuevas tecnologías, de la emergencia climática y el agotamiento de recursos naturales no renovables, así como del cambio de los hogares y del progresivo envejecimiento de la población y, como consecuencia de todo ello, vemos cómo nuestros entornos urbanos y los espacios que habitamos ya no responden de forma óptima a nuestras necesidades. En este contexto, los Premios ARQUITECTURA visibilizan el valor social de una arquitectura que está al servicio del bienestar de las personas y la preservación del medio ambiente con soluciones que conjugan innovación, eficiencia y buen diseño".

Presentación de propuestas y calendario

A los Premios ARQUITECTURA se podrán presentar obras y proyectos de edificación, planificación urbana y territorial, paisaje y espacio público, arquitecturas mínimas o efímeras, interiorismo y diseño de producto, así como trabajos de innovación, divulgación y diversificación profesional de la arquitectura, tanto en formato digital como físico, y aquellos que reflejen otras formas de ejercer la profesión, start ups, diseños editoriales y gráficos, comisariados, entre otras.

La convocatoria está abierta a los trabajos realizados en España y en el extranjero por arquitectas y arquitectos (y/o por equipos dirigidos por arquitectas y arquitectos) colegiados en España. Los trabajos que no requieran colegiación para su desarrollo deberán estar dirigidos por titulados y tituladas en Arquitectura. Además, no está limitado el número de propuestas que un autor o grupo de autores puede presentar a esta convocatoria.

Las obras y trabajos que concurran a los Premios ARQUITECTURA deberán haber sido finalizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, ambos días incluidos, excepto en los presentados al Premio a la Permanencia. En este caso, deberán haber sido realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, ya que se reconoce a aquellas obras que cumplen veinte años.

El plazo para presentar las propuestas terminará el martes, 28 de febrero de 2023, a las 23:59 horas. Tras una primera fase de selección realizada por los Colegios Oficiales de Arquitectos y los Consejos Autonómicos, en el mes de abril, se darán a conocer las propuestas SELECCIONADAS y, en mayo, se difundirán las obras FINALISTAS, elegidas por el Jurado. En el mes de junio, se anunciará el nombre de los/as ganadores/as de los Premios ARQUITECTURA en una ceremonia de entrega.

Las bases y toda la información necesaria para participar se encuentran disponibles en la web www.premiosarquitectura.org.

Medalla de Oro de la Arquitectura

Junto a la convocatoria de los Premios ARQUITECTURA, el CSCAE volverá a conceder la prestigiosa Medalla de Oro de la Arquitectura a aquellas personas e instituciones que, en su trayectoria, mejor hayan contribuido a ensalzar y ennoblecer el quehacer arquitectónico.

Las candidaturas vendrán propuestas por alguna de siguientes Instituciones: el Pleno del CSCAE, un mínimo de dos Colegios Oficiales de Arquitectos y un mínimo de dos entidades culturales, que pueden ser el Instituto de España, las Reales Academias de Bellas Artes y sociedades o instituciones culturales, en cuyo caso la candidatura deberá venir avalada por un mínimo de un Colegio Oficial de Arquitectos.

La entrega de la Medalla de Oro de la Arquitectura tendrá lugar en el marco de la gala de entrega de los Premios ARQUITECTURA, en el mes de junio.

A lo largo de su historia, el CSCAE ha premiado con la Medalla de Oro de la Arquitectura a arquitectos como Carme Pinós y Carlos Puente (2021), Alberto Campo Baeza (2019), Rafael Moneo (2006) o Miguel Fisac (1994), entre otros.

