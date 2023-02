La Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group presentan "Aula Adecco" para mejorar la empleabilidad juvenil a través del desarrollo de talento Comunicae

viernes, 10 de febrero de 2023, 12:16 h (CET) La Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, dentro de su compromiso con el fomento de la formación y el empleo juvenil, han firmado un acuerdo para potenciar la empleabilidad juvenil, a través de la participación en el proyecto Aula CEU-Empresa La Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group, líder mundial en la gestión de recursos humanos, dentro de su compromiso con el fomento de la formación y el empleo juvenil, han firmado un acuerdo para potenciar la empleabilidad juvenil, a través de la participación en el proyecto Aula CEU-Empresa.

Esta iniciativa es un ecosistema universidad-empresa con espacios docentes donde se impulsa y potencia la realización de proyectos conjuntos entre el mundo profesional y el académico. Un proyecto iniciado este curso académico que se está implantando en todas las facultades y que facilita que el alumnado reciba una formación complementaria a la vez que da sus primeros pasos dentro del mundo laboral, con el objetivo de conseguir la mejor empleabilidad de los alumnos/as y reducir el paro juvenil.

Como fruto de este acuerdo, The Adecco Group participa en el proyecto Aula CEU-Empresa teniendo su espacio físico en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación: el llamado Aula Adecco. Las sesiones que se impartirán irán enfocadas al desarrollo de talento del alumnado, generando experiencias reales en evaluación de competencias. Talleres de desarrollo de soft skills, el conocimiento de nuevas metodologías de assesment y, dentro del módulo de Valores y Liderazgo, el conocimiento de la empresa y el propósito profesional, serán algunas de las actividades formativas del aula.

Este programa integra tanto aspectos teóricos como prácticos en el aprendizaje con el fin de facilitar a quienes participan en el Aula Adecco la opción de incorporarse al mercado laboral de la mano de la empresa, donde podrán realizar prácticas laborales.

Con la inauguración del Aula Adecco se da un paso más en las colaboraciones entre la Universidad CEU San Pablo y The Adecco Group, además de tratarse de una continuación de los espacios que ofrece la CEU USP a las organizaciones que quieran formar a los estudiantes en habilidades específicas y que respondan a sus necesidades de negocio y nuevas fuentes de captación de talento.

En palabras de Iker Barricat, director general de The Adecco Group España: "Como empresa líder del mercado de los RR.HH. y uno de los mayores empleadores del país, sentimos que tenemos una responsabilidad, la de contribuir con nuestro trabajo diario a resolver los retos del mercado de trabajo español y uno de ellos, quizás el más importante, es el del desempleo juvenil. Cada año desde el Grupo Adecco ayudamos a más de 35.000 jóvenes a encontrar un empleo, para muchos de ellos, su primer empleo. Pero siempre queremos dar un paso más y por eso seguimos ampliando nuestra colaboración con la Universidad CEU San Pablo, con el objetivo de acercar el mundo del empleo a los jóvenes, y ayudarles a enfrentarse al mismo con más y mejores herramientas".

Por su parte, Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, ha recordado que "queremos formar las personas que nuestra sociedad necesita, que el mundo empresarial nos demanda, personas que sean capaces de liderar el cambio, de comprometerse con la mejora de nuestro mundo. Tenemos un compromiso ineludible con el empleo, por eso queremos estar cerca de las empresas, escucharlas y saber qué demandan de nuestros estudiantes". Sin duda, señala, "estos espacios ayudarán a potenciar su talento, ya que tendrán la gran oportunidad de trabajar con profesionales de Adecco y generar experiencias reales".

Formación en desarrollo de talento

En el Aula Adecco se ofrecerá formación en cuatros aspectos: Experiencia real de evaluación de competencias, Rise Up Your Potential, El Futuro del Empleo y Sales Day.

En la experiencia real de evaluación de competencias se descubrirá aquello que hace a las personas únicas, a través de diferentes talent games en los que se evaluarán las competencias individuales.

Durante la actividad ‘Rise Up Your Potential’ se realizarán talleres experienciales sobre las principales competencias que buscan las empresas: Comunicación, innovación e influencia.

La actividad ‘El Futuro del Empleo’ consistirá en sesiones al profesorado en las que se abordarán distintos aspectos como: '¿Qué buscan realmente las empresas?', '¿Cuáles son los próximos retos del futuro del empleo?', Lifelong learning, y Dominar las habilidades.

Por último, el ‘Sales Day’" formará al alumnado interesado en el sector de las ventas para convertirles en comerciales con la ayuda de profesionales de este sector durante un día.

