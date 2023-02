Sismo de coraje Jesús Antonio Fernández Olmedo Lectores

viernes, 10 de febrero de 2023, 08:50 h (CET) Los desastres por ejemplo, naturales, podríamos decir que son impredecibles y pueden arrasar con vidas humanas en cualquier momento. Claro que esto es cierto, pero, hay una cosa que debemos tener en cuenta: ¿cómo se construyen las casas y de qué calidad ? Esa sería la pregunta en cuestión. ¿Por qué el régimen o la democracia o el sistema que gobierne la zona no toma precauciones ante posibles desastres ? ¿será porque viven personas con pocos recursos económicos ? ¿ Donde se instalan los magnates , presidentes, reyes, altos funcionarios del sistema ?

En lugares elegidos por arquitectos de alto standing que prevén este tipo de consecuencias negativas y viven en casas muy pero que muy seguras por lo menos por el momento.

En el mundo ocurren desastres naturales y también desastres humanos porque vivimos en un mundo de moral humana casi 0. La gente común parece que se deja engañar una y otra vez por este sistema que ya no da para más pero no quiere tomar la vida en sus manos y comenzar un nuevo espacio de libertad y de vida. Es necesario una sacudida de valentía por parte de un sector de la población para terminar con estas situaciones. Un sismo de coraje. Sirva esto de reflexión ante la avalancha de noticieros. NORMAS DE USO

