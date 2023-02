Y ahora vamos a rezar y con urgencia Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de febrero de 2023, 08:42 h (CET) Ya no sabes si estás sufriendo una pesadilla o es la realidad. Vamos a rezar y con urgencia. Puede ser que ocurra algo parecido a lo que dijeron los judíos cuando condenaron a muerte a Cristo: “QUE SU SANGRE CAIGA SOBRE NUESTRAS CABEZAS Y LAS DE NUESTROS HIJOS”.

Dios Padre no va a permitir que la PASION Y MUERTE DE SU DIVINO HIJO SEA INUTIL, ESTERIL Si antes la copa se estaba llenando, ahora se ha desbordado y derramado por todo el mundo. Hay que rezar, hay que ADORAR A DIOS Y CONDENAR EL MODERNISMO COMO YA HIZO EL PAPA SAN PIO X. SOLAMENTE ADORANDO A CRISTO JESUS, HIJO DE DIOS Y PRESENTE EN LA DIVINA EUCARISTÍA, QUE ESTA ACTUALMENTE DESACRALIZADA, PODEMOS APLACAR LA IRA DE DIOS, PUES ESTA IGLESIA YA SE PARECE MAS A UNA IGLESIA PROTESTANTE QUE CATÓLICA. POR TANTO A CONVERTIRSE Y A REZAR Y CON URGENCIA. NORMAS DE USO

