​Las próximas JMJ

Las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) son encuentros que comenzaron a ser promovidos por el Papa Juan Pablo II en 1984, y que reúnen a cientos de jóvenes de todo el mundo, con un rango de edad entre 16 y 35 años. Desde esa fecha, se han celebrado 16 ediciones en total, y la acogida ha sido tan positiva, que incluso algunas de ellas han reunido a más de 3 millones de jóvenes de diferentes países, como fue el caso de la JMJ de Río en 2013. Tengamos presente que, cada dos o tres años, cientos de jóvenes de todo el mundo responden a la llamada del Papa para reunirse en torno a este gran evento…



De hecho, ¡la próxima edición de la JMJ se llevará a cabo este verano en Lisboa, del 1° al 6 de agosto! No olvidemos que, en el año de 2001, el Papa Juan Pablo II dirigió un mensaje a los jóvenes, recordándoles que el mundo los necesita: “Queridos jóvenes, vosotros comprendéis bien que sólo se puede ser "sal de la tierra" y "luz del mundo" tendiendo a la santidad. Ojalá que nunca falte en vuestra vida este elevado ideal espiritual. La humanidad del tercer milenio necesita jóvenes fuertes en la fe y generosos en el servicio a sus hermanos. Necesita jóvenes enamorados de Cristo y de su Evangelio”, Castelgandolfo, 19 de agosto de 2001. Yo no me atrevo a añadir nada más.