Apen desarrolla un módulo integrado con a3erp para solucionar el cálculo del impuesto al plástico no reutilizable Comunicae

jueves, 9 de febrero de 2023, 16:03 h (CET) La complejidad de gestión administrativa que comporta para las empresas el cálculo y presentación de la declaración del nuevo impuesto del plástico no reutilizable, ha llevado a la empresa APEN soluciones informáticas, a desarrollar una herramienta que permita realizar todos los trámites de forma automatizada, ágil y segura El nuevo impuesto medioambiental al plástico no reutilizable grava a todos aquellos envases que lo contienen y que forman parte de la normativa, independientemente de su uso y estén vacíos o con contenido.

Sujeta a este impuesto, que entró en vigor el pasado 1 de enero, se encuentra la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular de productos que contengan dicho plástico. Con ello, las empresas fabricantes y/o importadoras, deberán realizar el cálculo del impuesto teniendo en cuenta la cantidad de kg contenidos en los productos objeto del mismo.

Esto implica que las empresas deban añadir a sus gestiones administrativas habituales, tanto el cálculo como la generación y presentación de la declaración del impuesto sobre el plástico no reutilizable y muchas de ellas desconocen cómo se realiza la gestión y su repercusión tributaria y de costes de tramitación.

El nuevo software, que está integrado con A3ERP, permite generar declaraciones tipo fabricante y/o adquiriente, realizando un informe de las líneas de documentos como albaranes y facturas de compra / venta que acredite la adquisición o venta del producto fabricado con un asiento contable por cada línea del documento.

La herramienta gestiona la creación e información de las declaraciones de IEPNR a la Agencia Tributaria vía Web Service, permite la corrección y anulación de asientos, la presentación una vez aprobado el borrador y la posterior consulta una vez generada la declaración.

Se trata de un proceso informatizado y seguro, gracias al uso del certificado digital, con una estructura integrada que genera copias de seguridad y tiene una independencia total del proceso. Con esta solución, las empresas obligadas a presentar dicha declaración pueden ahorrar tiempo y ganar agilidad.

El departamento técnico de Apen realiza el acompañamiento en todo el proceso de implementación y aprendizaje de sus clientes mediante una instalación remota.

