Los Fondos de inversión quieren entrar con fuerza en el sector del deporte y buscan crear equipos expertos, según Catenon

jueves, 9 de febrero de 2023, 16:11 h (CET) Demandan directivos en áreas que van desde la Inteligencia Artificial y el Big Data al Marketing, desde la dirección financiera al Asset Manager. La consolidación del peso económico del deporte, junto a la expansión de algunos clubes y estrellas más allá de las fronteras nacionales, reclaman una mayor profesionalización de la gestión de clubes y ligas. Sigue habiendo una desigual representación de hombres y mujeres en los puestos de decisión de las organizaciones deportivas El impacto económico del Deporte no solo en el fútbol crece exponencialmente y coloca a estos sectores en el foco de actividad de los Fondos de Inversión. Un mercado en ebullición que crea nuevas oportunidades negocio que reclaman el mejor profesional de mercado, según Catenon, multinacional española de búsqueda de talento. Una industria que aporta el 3,3 % del PIB en España y tiene un impacto nacional indirecto de más de 16.400 millones de euros.

Los Fondos de Inversión quieren entrar en esta área y necesitan crear equipos ad hoc para desarrollar sus proyectos. El deporte mueve en todo el mundo las ilusiones de millones de aficionados, y también impulsa una importantísima actividad económica, que genera un enorme volumen de puestos de trabajo y de capitales, que, además, interviene en otros sectores de la economía mundial.

Según Iñigo Perez, Executive Director de Catenon, "es un sector en ebullición que en España crean muchas oportunidades. La consolidación del peso económico del deporte, junto a la expansión de algunos clubes y estrellas más allá de las fronteras nacionales, reclaman una mayor profesionalización de la gestión, de las ligas y crean un creciente flujo de inversiones. Por ello, ya se empiezan a ver la entrada de fondos en nuevas disciplinas deportivas como voleibol, baloncesto, o el fitness el cual se espera que tenga un impulso enorme. Así, la búsqueda de perfiles altamente sofisticados es algo a destacar. Expertos en temas de digitalización, Inteligencia Artificial, ciberseguridad, marketing, sostenibilidad, son las figuras claves para este mercado".

Búsqueda de talento global

Países como Arabia Saudita o China vienen a España a buscar talento para posiciones directivas de todo tipo de perfiles, no solamente deportivos. Se está experimentando un gran interés por el talento español y el reflejo de esto es la búsqueda de profesionales relacionados con la transformación digital, la sostenibilidad, gestión y la innovación. Además, es importante señalar que en estos países van a apostar por el deporte como catalizador de nuevos y prósperos negocios, como la creación de gimnasios verdes e incluso la inclusión de temas de salud en estos entornos.

"Estamos asistiendo a una gran demanda de profesionales españoles en el mundo del deporte a nivel global. -Señala Iñigo Perez-el problema radica en que no todo el mundo quiere cambiar de lugar donde viven, ya que supone cambiarlo todo, familia, cultura, etc. y esto lleva a la creación de grandes ofertas con las que conquistar a los candidatos. Por ello, los sueldos, prestaciones sociales y responsabilidad profesional se ven incrementadas notablemente. Para los españoles es una gran oportunidad".

En busca de la igualdad

A pesar del aumento en las tasas de participación de la mujer en el deporte, sigue habiendo una desigual representación de hombres y mujeres en los puestos de decisión de las organizaciones deportivas. "Las mujeres no mandan en el deporte y solo ocupan el 14% de los puestos ejecutivos", afirma Iñigo Perez. "Para acceder a las subvenciones ordinarias, las federaciones tienen que contar con cuatro mujeres o al menos el 40% de presencia femenina en sus juntas, pero los puestos de responsabilidad son, hoy por hoy, territorio masculino. Pero esto se está transformado de forma rápida y cada vez más se solicita talento femenino con grandes capacidades de dirección, que vienen de otros mercados como el del consumo".

Para Catenon, el deporte puede servir para mejorar el rol de liderazgo de las mujeres y las niñas y su participación en la adopción de decisiones. La adquisición de habilidades en materia de gestión, negociación capacita a mujeres para ocupar posiciones de liderazgo en todas las esferas de la vida.

