La transformación del sector será abordada en el II Congreso Internacional de Comunicación y Salud

jueves, 9 de febrero de 2023, 14:43 h (CET) El II Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS) explorará cómo unir estamentos y profesionales para avanzar en la digitalización, los desarrollos tecnológicos y los contenidos informativos y de publicidad en salud Expertos nacionales e internacionales abordarán los retos de futuro que plantea la comunicación y la salud en el segundo evento de estas características que se realiza en la Universidad española. El II Congreso Internacional de Comunicación y Salud (CICyS) organizado por la Cátedra de Comunicación y Salud UCM-ABBVIE, tendrá lugar los próximos 27 y 28 de abril en modalidad online y presencial.

El objetivo principal de este encuentro, según sus organizadores, será analizar cómo unir estamentos y profesionales para avanzar en la digitalización, los avances tecnológicos, los contenidos informativos y de publicidad en salud. "Abordaremos las diferentes transformaciones acontecidas en la sociedad tras la pandemia de la covid-19 y detectaremos las amenazas futuras en el ámbito de la comunicación y salud", explica el director del Congreso y catedrático en Psicología de la Comunicación Ubaldo Cuesta.

"Trataremos de acercar Academia, Comunidad Científica y ciudadanos a un evento donde se compartirán las investigaciones y propuestas de profesionales que buscan el bienestar, el avance y la correcta transmisión del conocimiento en comunicación y salud", añade Cuesta, que es también director del Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

Este Congreso está organizado en colaboración con el Real Colegio Harvard Complutense, Madrid Salud y la ONCE a través de su Cátedra "Juego responsable y comunicación". Colabora la Revista de Comunicación y Salud, la Revista Methaodos y la editorial Fragua.

La Cátedra de Comunicación y Salud UCM-ABBVIE, perteneciente al Departamento de Teorías y Análisis de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, lleva casi dos décadas desarrollando iniciativas como el Máster de Comunicación y Salud, la Revista de Comunicación y Salud, seminarios, jornadas anuales, y cursos en El Escorial, entre otros.

Por otra parte, entre el amplio programa del Congreso cabe mencionar que la agencia COM SALUD impartirá una charla dedicada a mostrar cómo la desinformación puede perjudicar la reputación online de los profesionales y organizaciones sanitarios.

Los resúmenes pueden ser enviados desde la propia página web del Congreso hasta el próximo 3 de abril.

