¿Debe una empresa optar por la formación in company?

jueves, 9 de febrero de 2023, 15:32 h (CET) Los avances tecnológicos de los últimos años han modificado el panorama a nivel económico, laboral, social e incluso cotidiano. En este mundo de constante cambio y de aparición de nuevas herramientas, las empresas continúan con su actividad y se desarrollan.

Para seguir con su crecimiento, es necesario que se adapten a las nuevas circunstancias porque, por el contrario, quedarán atrás a nivel competitivo. Con este fin, es importante obtener una formación para empresas completa y eficiente. En este sentido, la Escuela de Negocios EDEU brinda un programa que permite conocer las necesidades de la empresa y adaptar los contenidos a las necesidades específicas.

Cómo debe ser la formación in company EDEU es un centro de formación online especializado que dispone de programas orientados a la demanda de las empresas de la actualidad, entre ellos: compliance penal, protección de datos, cursos de business y marketing digital, entre otros. Aporta una gran flexibilidad al brindar la posibilidad de realizar todos sus procesos bajo modalidad híbrida, virtual u online. Con esta política, la escuela logra adaptarse a las diferentes necesidades empresariales, logrando una propuesta formativa que cumpla con los objetivos de formación planteados por las organizaciones.

Hoy la formación empresarial busca formar a sus empleados en soft skills y hard skills y a través de EDEU, Escuela de Negocios se logra ese equilibrio que tanto se requiere en las empresas con propuestas de formación ajustadas no solo al cumplimiento de habilidades técnicas, sino también con la posibilidad de formar en las competencias y habilidades sociales que se requieren en los ámbitos laborales. El objetivo de este plan es acercar los conocimientos a las compañías, por lo cual EDEU es la que se adapta a las necesidades de las organizaciones y la que se traslada para alcanzar la transmisión de conocimientos y saberes. De esta manera, la escuela busca que la formación sea la más eficiente posible y en beneficio de los trabajadores.

Por otro lado, los empleados conseguirán llevar a cabo cualquier tipo de transformación que tenga que efectuarse en la empresa sin que signifique un cambio brusco para ellos en la realización de sus tareas. Además, la institución acerca a las empresas diferentes sistemas de digitalización y formación en un amplio campo de disciplinas fundamentales en cualquier entidad. Esto les ayudará a seguir creciendo y a estar a la vanguardia de la información y del conocimiento.

Asimismo, la formación para empresas de EDEU ofrece el análisis previo y la personalización del programa y sus contenidos, el diseño y puesta en marcha del plan por profesionales experimentados en las temáticas de los diferentes cursos, una plataforma de e-learning líder en el mercado educativo, que permite acceso las 24 horas los siete días de la semana. Así como la posibilidad de bonificar los créditos formativos de FUNDAE. Como consecuencia, la propuesta de la institución se adapta a las necesidades de cada organización para obtener el resultado deseado.

