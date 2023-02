Especialidades médicas en Excelencia Médica TV Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 13:24 h (CET) A pesar de que no siempre es fácil encontrar un sitio de confianza, Internet es una gran fuente de información para investigar sobre alguna enfermedad y las opciones de tratamiento.

Muchas veces, no es posible incluso dilucidar si la información se basa en datos correctos, opiniones personales o intenciones de vender un producto o servicio.

Con la finalidad de ofrecer a los espectadores información médica veraz y confiable, se posiciona Excelencia Médica TV . Un canal de TV médico por streaming dedicado exclusivamente a la salud donde un selecto grupo de especialistas de prestigio ofrece a los espectadores información acerca de las últimas tendencias en el cuidado preventivo de la salud y tratamientos de vanguardia.

Un espacio dedicado a las especialidades médicas Excelencia Médica TV cuenta con un apartado de especialidades médicas en el que se pueden encontrar vídeos con contenidos médicos de alta calidad y en distintos formatos. En estos, se habla de manera profesional acerca de un gran número de patologías y demás aspectos de relevancia en el área de salud, así como de tratamientos innovadores, intervenciones quirúrgicas de vanguardia, e incluso se pueden encontrar cirugías robotizadas grabadas desde los mismos quirófanos con equipamientos de última generación.

El Canal tiene como principios la búsqueda de profesionalidad, rigurosidad y los mejores estándares de calidad aplicables, consiguiendo de esta forma poner al alcance de un público con interés en la medicina privada y de calidad, información de confianza acerca de los servicios y prácticas vanguardistas de grandes médicos de renombre y clínicas de sanidad reconocidas.

Reumatología y tratamiento del dolor Entre las especialidades médicas se encuentra el área de reumatología, dirigida por el Dr. José de la Mata, quien es fundador del Instituto ARI de Salud Osteoarticular. Por medio de este canal de TV, el especialista habla de las enfermedades reumáticas más frecuentes, sus síntomas y tratamientos que aplica. Una de las patologías de las que habla es el dolor de rodilla, que cada vez se hace más frecuente en los jóvenes con la práctica del deporte. También cuenta con apartados dedicados a la osteoporosis, la artrosis, la gota, etc.

Otra de las especialidades destacadas es el del Tratamiento del Dolor, a cargo del Dr. Ernesto Delgado Cidranes, fundador de CIMEG Madrid. En esta sección se muestran técnicas innovadoras y de vanguardia como el Protocolo AFU, diseñado por el propio doctor; una prueba de alta envergadura diagnóstica que se centra en el estudio y exploración de la zona orofacial, permitiendo encontrar los músculos, los nervios y los distintos tipos de inserciones o procesos vasculares. Asimismo, muestra diferentes procedimientos para el tratamiento del dolor, como la radiofrecuencia; una técnica que permite crear una modulación de los nervios, facilitando el bloqueo de los mismos para calmarlos y tratarlos, o el protocolo FibroLaserF, una técnica muy novedosa y sofisticada en el uso del microendoscopio para la realización de crioterapias y terapias láser con alta seguridad y eficacia.

Excelencia Médica TV, un canal de TV donde encontrar información confiable y de calidad, de la mano de los especialistas más destacados del mundo de la salud.

