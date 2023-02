Las pulseras de tela para eventos presentan múltiples ventajas, de la mano de Srflyer.com Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 12:00 h (CET) El marketing para eventos incorpora estrategias dinámicas con el objetivo de generar vínculos con sus asistentes e impulsar el branding. Las pulseras de tela son un recurso versátil, práctico y que luce bien. Además, son cómodas para quienes las llevan y funcionan como elementos de alto impacto publicitario y comunicativo, siendo ideales para promocionar negocios de cualquier tipo. Muchas marcas en el mundo utilizan este soporte, y srflyer.com ofrece pulseras de tela para eventos, caracterizándose por su excelencia profesional, innovación en el diseño, atención personalizada y calidad en sus productos.

Pulseras de tela personalizadas para cualquier tipo de evento Srflyer.com es una imprenta física y online 100 % española, que se especializa en la impresión offset, digital, de gran formato, rotulación y fabricación de pulseras para eventos. La empresa trabaja con maquinaria de última generación, con marcas como Heidelberg, HP Indigo y Mimaki, para garantizar una excelente calidad y plazos de entrega oportunos. Además, su equipo de profesionales brinda a sus usuarios asesoramiento, revisión de archivos y envíos gratis, con producción exprés para entrega en 24 horas.

Los clientes cuentan con una amplia gama de posibilidades para que puedan elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. Entre ellas están las pulseras que no llevan ningún tipo de cierre y que permiten ser usadas con nudo clásico, también las pulseras reutilizables con cierre, que brindan la opción de poner o quitar las veces que se desee y las pulseras de seguridad con cierre plástico para que una vez puestas no se pueden retirar, lo que las hace ideales para el control de eventos como festivales, fiestas y conciertos.

Opciones que se adaptan a las necesidades del cliente Las pulseras de tela personalizadas son ideales para eventos de carácter empresarial, social, deportivo, etc., y los clientes pueden configurar el diseño a su gusto. Srflyer.com pone a disposición pulseras bordadas hasta con 6 colores, incluyendo el color de fondo, y también pulseras de tela impresas con técnicas de sublimación a todo color, a una o a dos caras. A sus productos se integra una opción eco de pulseras, fabricadas con bambú y plástico reciclado, que pueden escogerse con cierres tanto reutilizables como de seguridad.

En el portal web de la empresa, los usuarios pueden seleccionar una opción en la tabla de precios de acuerdo con el tipo de pulsera, tipo de cierre, opciones de impresión y dato variable para realizar su cotización de forma rápida y ágil. Entre sus servicios también destaca la impresión de flyers, tarjetas, dípticos, trípticos, carteles, revistas, papel y sobres corporativos; las pulseras de acceso y eventos, publicidad exterior fija como lonas y vinilos, banderas publicitarias, expositores, rotulación, serigrafía textil, vinilo textil y diseño gráfico en general.

