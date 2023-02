La Clínica Dental Delgado comenta cómo prevenir las caries en los más pequeños Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Una pregunta que muchos padres se hacen es cómo prevenir las caries en sus hijos, ya que ese es uno de los problemas más recurrentes durante la infancia. Para quienes no lo saben, una caries es específicamente una infección en los dientes. La misma se produce a consecuencia de microorganismos que se alojan en la boca, uno de los más comunes es la bacteria Streptococcus mutans, pero hay muchas más. Para despejar dudas, los profesionales de la Clínica Dental Delgado ofrecen información acerca de este tema. Además, brindan una serie de recomendaciones que pueden resultar de mucha ayuda para que los más pequeños de la casa crezcan con una dentadura sana.

Recomendaciones para prevenir las caries en los niños Desde la Clínica Dental Delgado expresan que hay una serie de recomendaciones que los padres deben seguir para prevenir las caries en sus hijos. Precisan que las medidas de prevención se deben ejecutar desde los primeros meses de vida.

Los odontólogos destacan que a las dos cosas a las que hay que prestarles máxima atención es al cepillado y al consumo de alimentos azucarados como, por ejemplo, golosinas y bebidas. Explican que comer dulces en exceso es una de las principales razones por las que se forman las temidas caries.

Remarcan que el problema surge cuando los pequeños comen dulces y no se cepillan bien los dientes, dando paso a que las bacterias se alimenten de ellos y empiecen a fabricar ácido, el cual a su vez destruye el esmalte dental. Agregan que la saliva y el flúor remineralizan el diente para compensar la destrucción del esmalte. Acotan que el desequilibrio entre la desmineralización y remineralización ocasiona una erosión dental que trae como consecuencia la formación de caries.

En conclusión, manifiestan que, para que los niños tengan una dentición saludable, hay que reducir el consumo de productos ricos en azúcar y enseñarles la correcta técnica del cepillado. En el caso de los bebés recomiendan no dejarlos que se queden dormidos succionando el biberón de leche.

Cómo saber si un niño tiene caries Las caries en los niños, al igual que en los adultos, se manifiestan con dolor en las muelas, sensibilidad en los dientes cuando se consume un alimento muy frío o muy caliente, manchas en las piezas dentales y mal aliento. También puede haber agujeros visibles.

Cuando se presentan los síntomas mencionados es necesario llevar a los pequeños a una consulta odontológica para que los especialistas le realicen el tratamiento que sea necesario.

En la Clínica dental Delgado son especialistas en odontopediatría. En este lugar utilizan tecnología avanzada y materiales de alta calidad. A cada niño se le brinda una atención personalizada y cercana para que la experiencia de ir al odontólogo no sea traumatizante.

