Élite Capilar, franquicias de injerto capilar

jueves, 9 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El negocio de la belleza es uno de los más rentables hoy en día, ya que este sector tiene muchas ramas distintas, que interesan a gran parte de la sociedad, y muchas personas deciden invertir en él para mejorar su apariencia física.

Particularmente, la calvicie y la alopecia, tanto en hombres como en mujeres, ha creado la necesidad de acceder a tratamientos que corrijan estas enfermedades, partiendo de la mencionada importancia de mejorar el aspecto personal.

En este contexto, la clínica Élite Capilar destaca en España por sus franquicias de injerto capilar, que cuentan con las tecnologías más avanzadas, no solo para la ejecución de trabajos precisos y efectivos, sino para evitar procedimientos invasivos.

Con sedes en Benidorm, Elche y aperturas recientes en Villena y Madrid, este centro ofrece tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente, como el injerto capilar Zafiro FUE, mesoterapia, test genérico capilar, plasma rico en plaquetas, micropigmentación, trasplantes de barba, cejas, feminización y reducción de frente, entre otros.

Franquicias que renuevan el mercado Obtener el franquiciado de uno de los mejores centros especializados en tratamientos capilares, es una excelente oportunidad en cuanto a tratamientos de belleza capilar.

Élite Capilar no solo ofrece todas las intervenciones capilares que requiere una persona con diversas patologías, sino que cuenta con altos estándares de calidad y calificaciones y certificaciones de las autoridades de la salud. También es beneficiaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para la mejora del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la divulgación en redes sociales y el acceso al sistema de pago online SEM, para reforzar su competitividad y productividad.

Tecnologías avanzadas que representan a Élite Capilar El injerto capilar es el método por excelencia para la regeneración del cabello. Ello se debe a su eficaz procedimiento que, bajo la normatividad que rige en salud, logra resultados deseados. Sin embargo, no aplicar las técnicas adecuadas podría traducirse en apariencia capilar poco natural.

Precisamente, Élite Capilar desarrolla diversas herramientas certificadas y aprobadas por las autoridades del sector, con una en especial que se ha regido por la exactitud en la técnica y la rapidez en conseguir el resultado deseado: se trata de Zafiro FUE que, en primera instancia, está muy bien valorada por evitar reacciones alérgicas por sus propiedades antibacterianas. Esta técnica emplea bisturís con hojas de zafiro en forma de V, para que la apertura de los microcanales durante el procedimiento tengan menor vibración y, por tanto, se reduzcan significativamente los riesgos asociados con los daños tisulares o traumatismos.

También destaca la mesoterapia y el láser capilar con tecnologías avanzadas sin ningún tipo de componentes invasivos o que revistan peligro durante las intervenciones.

En este contexto, Élite Capilar se configura como una franquicia en crecimiento constante, que rompe paradigmas y se adapta a las tendencias y necesidades del mercado.

