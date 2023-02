¿Cuáles son los beneficios de invertir en el desarrollo de un equipo de trabajo?, por Just Royal BCN Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 19:36 h (CET) Un equipo de trabajo es un grupo de personas con conocimientos complementarios que están asociadas en una tarea común. Esta estructura es fundamental para las organizaciones, ya que de ella depende la consecución de las metas en cada uno de sus departamentos. Por esa razón, invertir en su desarrollo es un negocio muy rentable.

Una de las formas de inversión en el desarrollo de los equipos de trabajo es a través de actividades que permitan su consolidación. El espacio gastronómico Just Royal BCN, ubicado en pleno corazón de Barcelona, menciona, por ejemplo, la realización de jornadas corporativas de team building.

Un espacio para impulsar al equipo de trabajo Just Royal BCN es un espacio asentado en una estructura colonial que destaca lo mejor de la arquitectura del corazón de Barcelona. Allí se llevan a cabo actividades de cooking class, tours gastronómicos y talleres. También es una empresa de catering que ofrece sus servicios para eventos, bodas o congresos en toda Cataluña.

Para las empresas, han desarrollado dinámicas de team building diseñadas con el fin de consolidar el trabajo en equipo de los grupos. Tienen un aforo en el que se pueden organizar actividades para grupos de 8 a 40 participantes. Incluso disponen de otros locales para recibir a equipos más grandes. Con una duración de aproximadamente 4 horas, cada actividad consiste en la elaboración de un menú gourmet y su posterior degustación.

El grupo de trabajo dispondrá de una o más mesas para que cada miembro pueda realizar una tarea específica. Just Royal BCN proporciona todo el material y los utensilios para la elaboración del menú. Su personal guiará al grupo y junto a sus miembros organizará el trabajo mediante la asignación de funciones para cada uno de los participantes.

Beneficios del desarrollo de los equipos de trabajo Esta actividad de team building es una de las mejores formas de estimular el desarrollo de los equipos de trabajo. Estas dinámicas estimulan la motivación del equipo, favorecen las relaciones internas, refuerzan la confianza mutua y aumentan el autoconocimiento en cada uno de los miembros. Todo esto contribuye a mejorar el ambiente de trabajo dentro de las organizaciones.

A su vez, un mejor ambiente de trabajo es aquel en el que existen excelentes relaciones entre los empleados. Allí, los vínculos se dan de manera natural y de forma relajada, lo que estimula la productividad y facilita la consecución de metas. El desarrollo de los equipos de trabajo permite, además, que cada uno de los miembros se sienta valorado, lo que estimula su sentido de pertenencia.

Un empleado valorado se comunica mejor con los otros miembros del equipo y se siente motivado a expresar nuevas ideas. Esta motivación individual empuja la colectiva, lo que termina mejorando el rendimiento de todo el equipo y a la vez de la compañía. Por estas razones, invertir en el desarrollo de los equipos de trabajo es una excelente decisión corporativa.

