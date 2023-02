Audiovisual from Spain e Iberseries & Platino Industria participarán en Berlinale Series Market con el estreno de avance de contenidos exclusivos seriados en español

Audiovisual from Spain e Iberseries & Platino Industria participarán por primera vez de forma conjunta en Berlinale Series Market, con un programa en el que se presentará un avance de contenidos exclusivos seriados en español para su promoción internacional.





Berlinale Series Market, iniciativa de European Film Market, Berlinale Coproduction Market y Berlinale Talents organizada paralelamente al Festival Internacional de Cine de Berlín, albergará del 20 al 22 de febrero de 2023 a profesionales de la industria de contenidos seriales a nivel global para su adquisición, preventa y coproducción.





En este marco, Iberseries & Platino Industria ha alcanzado un acuerdo de colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, a través del cual se desarrollarán varias actividades de screenings (First Look + Q&A) y un showcase enBerlinale Series Market bajo la marca Audiovisual from Spain.





Como inicio de estas acciones, el lunes 20 de febrero se celebrará el showcase "Spanish Fiction Contents: new releases & financial opportunities" en la multisala CinemaxX de Potsdamer Platz de Berlín, que abordará nuevos lanzamientos y oportunidades financieras de los contenidos de ficción en español. En el panel, moderado por Elisa Carbonell, directora general de Internacionalización de la Empresa en ICEX, participarán Álex de la Iglesia (director, guionista y productor, Pokeepsie Films-Banijay Iberia), Carolina Bang (CEO, Pokeepsie Films-BanijayIberia), Mike Hostench (productor, Pokeepsie Films-Banijay Iberia), Gustavo Ferrada (director ejecutivo, Área de Ficción de Mediacrest), Winnie Baert (director de producción, Mediacrest) y Mónica Carretero (directora, Área de Industrias Culturales de CreaSGR).





Berlinale Series Market / Next from Spain: Vestidas de azul, Rapa T2, Pollos sin cabeza, Esto no es Suecia





Audiovisual from Spain e Iberseries & Platino Industria continuarán su programación en Berlinale Series Market con las sesiones Next from Spain (First Look + Q&A) también en CinemaxX, donde tendrá lugar en primicia el visionado de primeras imágenes (reel, sneak peek) de series de ficción, como muestra representativa y avance de los próximos estrenos más relevantes de contenido original en español. Después de cada proyección habrá un encuentro con los talentos creativos y ejecutivos partícipes de las producciones para permitir un tiempo de conversación entre los participantes y turno de preguntas abierto a los asistentes.





El lunes 20 de febrero se presentará promo-reel de "Vestidas de azul", que actualmente se encuentra en rodaje, serie original de ATRESplayer PREMIUM, producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Suma Content. A continuación, se llevará a cabo un keynote con la actriz Lola Rodríguez; Beltrán Gortázar (CEO, Suma Content); Diego del Pozo (gerente de Ficción, Atresmedia TV); y Rebeca Fernández (Sales director for Europe, Atresmedia TV).





Tras el éxito internacional de la serie "Veneno", la historia continúa con "Vestidas de azul". Dos años después de publicar las memorias de Cristina Rodríguez, "La Veneno", Valeria Vegas se encuentra en su casa la cinta VHS del documental "Vestidas de azul", que narra las experiencias de seis personas trans en la España de principios de los años 80, y decide investigar su dura realidad. Estas vivencias inspirarán el nuevo libro de Valeria. La serie está dirigida por Mikel Rueda, Claudia Costafreda e Ian de la Rosa, y protagonizada por Lola Rodríguez, Paca La Piraña, Goya Toledo, Juani Ruiz, Alex Saint, Ángeles Ortega y Desirée Vogue.





El 20 de febrero asimismo se podrán ver en exclusiva las primeras imágenes de la segunda temporada de "Rapa", serie original de Movistar Plus+, producida en colaboración con Portocabo, seguido de un encuentro con los actores protagonistas, Javier Cámara y Mónica López, acompañados de Susana Herreras (jefa Editorial, Producción Original, Movistar Plus+) y Nina Hernández (directora de Contenidos, Portocabo).





"Rapa" se convirtió con su primera entrega en el mejor estreno de ficción de la pasada temporada en Movistar Plus+. La trama de los nuevos episodios lleva a Maite y a Tomás a Ferrol, en los que dos casos sin resolver volverán a unirlos. Ella se adentrará en el Arsenal, un mundo hermético rígido por unas normas muy estrictas, donde ha desaparecido una oficial. Él se empeñará en resolver un caso de asesinato que está a punto de prescribir después de 20 años.





Este thriller policíaco creado por Pepe Coira y Fran Araújo, cuyo rodaje finalizó el pasado mes de diciembre, cuenta en esta segunda temporada con Rafa Montesinos y Marta Pahissa en la dirección. Junto a Javier Cámara y Mónica López, completan el reparto, entre otros, Carlos Blanco, Federico Pérez Rey, Evaristo Calvo, Melania Cruz, Darío Loureiro, Iolanda Muíños, Chisco Amado, Adrián Ríos, Lara Boedo y Fran Lareu.





El martes 21 de febrero se visionarán las primeras imágenes de "Pollos sin cabeza" (Headless Chickens), serie producida por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) para HBO Max. La sesión contará con la asistencia de Álex de la Iglesia (director, guionista y productor, Pokeepsie Films-Banijay Iberia), Carolina Bang (CEO, Pokeepsie Films-Banijay Iberia) y Rodrigo Ruíz-Gallardón (productor ejecutivo, Pokeepsie Films-Banijay Iberia).





"Pollos sin cabeza" (anteriormente "Monos con pistola") sigue la vida de Alberto Martín Ruiz, un exfutbolista y actual publicista de jugadores al que todos llaman "Beto", que acaba de consolidarse montando su propia agencia de representación. Beto intenta mantener el equilibrio entre su alocado mundo profesional y su inestable vida personal con la ayuda de su novia Sonia, una chica que lo conoce mejor que nadie y le pone los pies en la tierra. Justo cuando las cosas empiezan a funcionar, ocurre un desastre: su jugador más fuerte se marcha y su novia lo deja.





Esta comedia, dirigida por Adolfo Martínez, Secun de la Rosa y Rodrigo Ruiz-Gallardón, está protagonizada por Hugo Silva, Dafne Fernández, Gorka Otxoa, Óscar Casas, Miguel Ángel Solá y Kira Miró.





Para finalizar las actividades de Next From Spain en Berlinale Series Market, el miércoles 22 de febrero se exhibirá promo-reel de la coproducción europea "Esto no es Suecia" (This is not Sweden), serie creada por Aina Clotet y Sergi Cameron, bajo la producción de Funicular Films, Nanouk Films y Anagram Sweden para RTVE, TV3, NDR (Alemania), SVT (Suecia), e YLE (Finlandia). Con el apoyo de ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) y MEDIA development grant (UE). La dirección de los capítulos corre a cargo de Aina Clotet, Mar Coll, Celia Giraldo y Sara Fantova.





Tras la proyección, habrá un coloquio con Marc Clotet (productor, Funicular Films), Marta Baldó (productora, Funicular Films), Sergi Cameron (productor, Nanouk Films), Alberto Fernández (director de Contenidos Digitales y Transmedia, RTVE Digital), Gunnar Carlsson (executive producer/senior advisor, Anagram Sweden), Sabine Holtgrave (head of Film, Familie & Serie, NDR) y Jarmo Lampela (head of Drama/Creative Content and Media, YLE).





"Esto no es Suecia" está protagonizada por Aina Clotet, Marcel Borràs, Nora Navas, Enric Auquer, Nausicaa Bonnín, Tomás del Estal, Mabel Rivera y las actrices suecas Ia Langhammer y Liv Mjönes.





La serie relata en clave de comedia dramática la contradicción con la que se encuentra una pareja de padres jóvenes a la hora de proteger a sus hijos de los peligros de la vida. Para educar a sus hijas desde un lugar más auténtico y lejos de sus respectivas y dolorosas infancias, Mariana y Samuel se van a vivir a un barrio de montaña de Barcelona, donde encuentran una comunidad de gente con las mismas aspiraciones. Pero, cuando una tragedia sacude el barrio desmontando su ideal, las certezas de Mariana y Samuel empiezan a tambalearse y el miedo se instala en la pareja, acercándose peligrosamente a todo lo que intentaban huir.





Audiovisual from Spain, marca que agrupa a las empresas españolas del sector de contenidos de cine y televisión para su promoción internacional, es una iniciativa de ICEX España Exportación e Inversiones, con la colaboración del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y de diversos organismos públicos y privados.





Iberseries & Platino Industria tiene como objetivo aportar visibilidad a los largometrajes y series en español y portugués, potenciar el talento de los creadores, fomentar la coproducción internacional y la comercialización de contenidos como fórmula clave para afianzar proyectos y nuevas sinergias. Esta gran cita industrial del audiovisual iberoamericano celebrará su tercera edición del 3 al 6 de octubre de 2023 en Matadero Madrid, impulsada por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA, y el apoyo de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid e ICEX España Exportación e Inversiones, entre otras entidades. En su segunda edición congregó a más de 2.000 profesionales procedentes de 35 países, con una programación de 300 actividades, 130 periodistas acreditados, 164 proyectos presentados, 36 screenings, 50 compradores y 37 stands de expositores.