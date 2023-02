Servicios y aplicaciones de un escáner 3D, con los especialistas de EGV Ingeniería Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 18:51 h (CET) El escáner 3D es un dispositivo que permite capturar digitalmente y analizar un objeto o una escena, para después traducirlos en un modelo digital que puede utilizarse en diferentes contextos.

La arquitectura, ingeniería, minería y energía son, tal vez, los sectores que requieren con mayor frecuencia este tipo de tecnologías para el desarrollo de las diferentes etapas de sus proyectos. Es por esto que EGV Ingeniería ha decidido incluir el servicio de escáner láser, con el cual sus clientes puedan obtener una captura tridimensional fiel y realista de cualquier objeto o escenario.

¿Cómo funciona un escáner 3D? El escáner 3D tiene la facultad de crear una nube de puntos utilizando la tecnología láser de alta precisión, inocua para seres vivos, a partir de muestras geométricas de la superficie de un objeto, por medio de un campo de visión en forma de cono que se encarga de reunir información tridimensional.

Si bien las cámaras fotográficas tradicionales también manejan un sistema de captura parecido, el escáner láser realiza un análisis automático de la geometría, midiendo y capturando cada punto de la nube con una precisión y fidelidad únicas y no de la incidencia de la luz sobre el objeto. A diferencia de la cámara, el escáner se enfoca en describir fielmente la posición del objeto en un espacio, empleando un sistema esférico de coordenadas.

Cómo se usa En arquitectura e industria, este escáner es usando para facilitar la elaboración de planos de fabricación y maquetación de modelos, por lo que se requiere de un equipo que utilice un haz de luz láser que permita analizar en detalle todo un escenario particular. Es por esta razón que se hace necesario realizar una inspección visual previa que permita determinar las posiciones instrumentales necesarias, para luego dar inicio al escaneo.

Cada una de las posiciones instrumentales del escáner, genera una nube láser de cada escena, posteriormente y de manera automática, cada una de las escenas se unen a través de un software computacional de alta potencia, generando una nube de puntos láser que brinda una panorámica 3D de alta fidelidad sobre el espacio o el objeto escaneado, sean estos, estructuras de edificación, cavidades, equipos industriales, tuberías, equipos mecánicos, etc.

Usualmente, una nube de puntos láser ajustada y refinada, está compuesta de cientos o miles de millones de puntos que representan digitalmente el elemento escaneado de manera muy precisa y rápida.

Dependiendo de los requerimientos del cliente, con el escáner láser se puede generar una maqueta o un modelo 3D detallado del elemento escaneado, cuyo objetivo es otorgar una forma sólida a la nube de puntos capturada del objeto, por el escáner 3D.

EGV Ingeniería trabaja con dispositivos de escaneo sin contacto, ideales para aplicaciones en arquitectura, ingeniería, arqueología, minería, patrimonio, proyectos audiovisuales, etc. Si bien sus equipos emplean tecnología láser, su uso es completamente seguro para operarios y trabajadores. Los interesados en un servicio de escáner 3D de alta fidelidad, solo deben acceder a la página web de EGV Ingeniería y solicitar más información sobre el tipo de servicio y el producto digital que deseen.

