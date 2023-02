Mundial Stocks ofrece un servicio de compra de estocaje confiable Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 18:51 h (CET) En ocasiones, en las fábricas puede ocurrir que algunas colecciones de productos no se vendan, así como otras situaciones, como la liquidación de mercancía o, en el peor de los casos, el cierre del negocio, quedando disponible una cantidad de mercancía excedente en los almacenes. En estos casos, una opción para recuperar la inversión es contar con un servicio de compra de estocaje confiable.

En este contexto, Mundial Stocks es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector que se ha ganado la preferencia de los clientes porque ofrece un servicio serio y confiable para la compra de stocks de productos que las empresas no quieren o tienen abandonados, ofreciendo tasaciones competitivas del mercado.

Alternativa al exceso de stock En promedio, se calcula que cualquier producto almacenado, debería venderse en un periodo máximo de 90 a 120 días (a excepción de alimentos perecederos cuyas fechas de caducidad son inferiores). Sin embargo, cuando esto no ocurre, se produce una acumulación de inventario, lo cual puede conllevar a daños y pérdidas para los fabricantes, vendedores y distribuidores, como mayores costes de almacenamiento, productos caducados o estropeados, entre otros, por lo que es necesario buscar alternativas para evitar la pérdida de dinero debido a la no venta de stocks.

Mundial Stocks ofrece servicios de compra de estocaje en toda España, abarcando diversos tipos de sectores de la moda, aunque aseguran ser especialistas en la compra de textiles como camisetas, sudaderas, ropa infantil y deportiva. Asimismo, también compran stocks de calzado, cosmética, bisutería y complementos. De esta manera, brindan a las tiendas una opción para renovar su inventario y salir de prendas o accesorios que ya no están en tendencia.

La empresa se dedica a la compra de estocajes de diversos tamaños, desde pequeños, hasta grandes stocks de mercancía. Además, están afiliados a grandes plataformas de e-commerce, lo que les permite, posteriormente, poner a la venta los artículos, dándoles un nuevo uso en el mercado.

¿Cómo vender estocajes en Mundial Stocks? Quienes tienen exceso de stock o han decidido iniciar un proceso de liquidación de tienda o cierre de fábrica, pueden acceder a la página web de Mundial Stocks y contactar al equipo de agentes de ventas de la empresa a través de llamada telefónica o rellenando un formulario describiendo qué tipo de productos quieren vender y la cantidad aproximada. También es necesario validar el stock mediante el envío de una fotografía por WhatsApp. Recibidos todos estos datos, la empresa realizará una valoración de la mercancía y enviará una propuesta económica al cliente.

Los usuarios que han vendido sus estocajes en Mundial Stocks destacan que las tasaciones son muy positivas y que el trato que han recibido del equipo de profesionales de la compañía es cercano y personalizado, por lo que recomiendan ampliamente sus servicios. De esta manera, la compañía se postula como una alternativa segura y confiable para la venta de estocaje en España.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.