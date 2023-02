Cuidar el cabello adecuadamente con Pelo10, una tienda online de referencia en productos capilares Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 18:22 h (CET) El cuidado del cabello se ha convertido en una preocupación creciente para muchas personas. Ya no se trata únicamente de lucir un pelo bonito, sino de tener un cabello saludable.

Pelo10 se presenta como una alternativa ideal para lograr estos objetivos. En su tienda online de productos para el pelo, ofrece productos de las mejores marcas para darle el mejor de los tratos al cabello. Habla Mateo Marín, CEO de Pelo10, quien va a explicar los secretos de su éxito.

¿Cómo surge la idea de crear una tienda online de cosmética para el cabello?

Nos atraía mucho la idea de vender por internet y conocíamos el mundo de la belleza. Vimos un nicho importante, ya que cada vez más la belleza y complementos del cabello tenían más demanda y los productos profesionales estaban en pleno auge.

Los comienzos fueron difíciles, pero ahora estamos muy contentos, hemos superado con creces nuestros objetivos y cada vez tenemos más clientes y más demanda.

¿Con qué desafíos os encontrasteis al iniciar el proyecto?

En el 2016 apenas había tiendas especializadas en productos profesionales de peluquería y la verdad es que comenzamos bien, las marcas eran muy conocidas.

No obstante, nuestro mayor desafío fue trasladar a los clientes los beneficios y diferencias principales del uso de un producto profesional comparado con un producto de supermercado (champú, tintes, etc.).

Lo solventamos a base de asesoramiento y, claro, una vez que la clienta probaba el producto profesional, comenzamos a tener pedidos recurrentes y todo fue más fácil.

¿Qué tipos de productos para el cabello vendéis en Pelo10?

Fundamentalmente champús, mascarillas, acondicionadores, tratamientos y accesorios de peluquería para profesionales.

Pero, sobre todo, ahora estamos vendiendo mucho producto vegano y ecológico, que cuida el medioambiente y el cabello. Son menos agresivos con el cabello, pero muy eficaces en tratamientos como el anticaída, reparadores, método curly, tintes, etc.

A partir de enero del 2023, vamos a incluir accesorios artesanales para el cabello. Lazos para el pelo como producto nuevo y con una marca artesanal que está teniendo mucho éxito y además es murciana.

¿Vendéis a todo el territorio nacional? ¿Qué proyección de ventas tenéis a nivel internacional?

Sí, vendemos en todo el territorio nacional excepto en Canarias, Ceuta y Melilla.

Nuestra estrategia va enfocada a la venta internacional. De hecho, ya tenemos clientes de Portugal y de Francia.

¿Cuál es vuestra propuesta de valor?

El servicio y la entrega. Para nosotros es fundamental que el producto llegue en las mejores condiciones y en 24-48 horas aproximadamente.

La máxima de Pelo10 siempre ha sido que el cliente es la parte más importante. Por ello, además de estar adheridos a confianzaonline.es, siempre velamos para que el cliente acabe plenamente satisfecho.

¿En qué se diferencia pelo10.com de sus principales competidores?

Principalmente, en el trato cercano y el respeto de las marcas que comercializamos.

Para nosotros el servicio y el buen precio es fundamental, pero siempre, siguiendo el dictado de las marcas que comercializamos con respecto al producto y con respecto al precio. No rebajamos el precio de los productos para venderlos casi a precio de coste para vender más, ya que con eso estamos perjudicando a la marca, al producto, a los profesionales y a nuestros propios clientes.

¿Cuál es vuestro producto estrella?

Tenemos varios productos estrella, desde la marca que comenzamos a comercializar casi en exclusiva como es Dikson, como la marca Bbcos, Oway o Pure Green.

¿Con qué marcas trabajáis?

Trabajamos con una gran variedad de marcas y, además, incluimos constantemente en nuestro catálogo las que creemos que ofrecen una mayor calidad y dan mejores resultados. No obstante, como principales tenemos Inebrya, Artego, Pure Green, Bbcos, Oway, ect.

¿Qué tipo de cliente compra en vuestra tienda online?

Sobre todo son mujeres, aunque también bastantes hombres compran productos de nuestra línea de Styling (espumas, gominas, geles, etc.). Por otro lado, también tenemos mucho cliente profesional.

En vuestra web no os limitáis a vender productos de cosmética capilar, también ofrecéis información especializada en vuestro blog. ¿Qué objetivo buscáis con ello?

Básicamente, intentamos que quién compre algún producto o tenga cualquier duda, la pueda resolver a través de nuestro blog.

Por ejemplo, hay muchas clientas que nos preguntan cómo aplicarse un tinte o qué oxigenada tienen que elegir y por qué. Intentamos resolver todas estas dudas recurrentes para que nuestras clientas estén seguras antes de realizar el pedido.

¿Qué consejos darías a aquellos que estén pensando en emprender un negocio online?

El consejo que puedo dar es que afronten su proyecto con mucho ánimo e ilusión. Es algo a lo que deberán dedicar mucho tiempo y ser muy constantes, por lo que la motivación es esencial.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Algunas razones para unirse a la moda preloved La Gollería ofrece embutidos de Málaga de Serranía de Ronda con el sello de Sabor a Málaga Enco y su tecnología de última generación para la medicina estética ¿Cuáles son los beneficios de invertir en el desarrollo de un equipo de trabajo?, por Just Royal BCN Conocer todas las características de la última novedad de Buscoremolque, el Portabicis Oris Tracc