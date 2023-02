'Yarland', una obra de Mónica Stefania publicada por Letrame Grupo Editorial Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 17:51 h (CET) Catalogada como fantasía romántica

La autora guarda un amplio recorrido en el mundo literario

Mónica Stefania presenta Yarland, novela editada por Letrame Grupo Editorial. El lector se encuentra ante una historia muy intensa. Los personajes se enfrentan a situaciones muy difíciles e inesperadas, a las que piensan no poder superar. Historia de amor y guerra, luchas de poder a veces muy crueles que forman un mundo en el que el amor no tiene cabida y en el que la guerra es el epicentro de ambiciones crueles y despiadadas.

La intensidad es lo que engancha al lector. En especial, en el personaje femenino principal, a la que vemos crecer y convertirse en una guerrera. Acción, suspense, drama, amor y un toque erótico.

Dos personajes son los principales: Cayden y la princesa. El primero es un guerrero ambicioso, rudo, fuerte y despiadado que esconde un pasado inquietante. Su vida ha sido marcado por una familia terrible y diferentes formas de tortura que le han motivado para seguir adelante y superarse a sí mismo.

La segunda es una princesa que vive entre algodones, pero cuya vida cambia de forma progresiva hasta que acaba enfrentándose a situaciones que jamás hubiese imaginado posibles, que la cambian, la hacen ver y descubrir el lado oscuro y terrible de su vida perfecta y su maravillosa familia.

La autora piensa en publicar de nuevo. La experiencia de publicar un libro ha sido inmejorable para Mónica. Del mismo modo, las opiniones de los lectores no pueden ser mejores: «¡Me ha encantado!», «Ha sido una lectura muy intensa, quiero más de esto».

Sinopsis En el reino de Yardland, el amor ha surgido entre dos jóvenes de la corte, Cayden y Sofía, y aprovechan sus escasos ratos libres para dar rienda suelta a su pasión, ajenos a la verdad que en cada uno de ellos se esconde: ninguno es quien dice ser.

Los dos enamorados han de superar los obstáculos que los demás se empeñan en poner en su relación, al tiempo que libran la batalla para traer la paz que Yardland rompió años atrás con el resto de reinos aledaños. ¿Conseguirán restablecer la paz sin ver turbada su relación? ¿Deberán sacrificar su amor por el bien del pueblo?

Datos de contacto de la autora Mónica Stefania Ene

Steff857@gmail.com

