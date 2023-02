Lograr una sonrisa perfecta con los profesionales de la clínica Carlos Saiz Smile Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 18:00 h (CET) Mantener una sonrisa perfecta es algo bastante complicado y, muchas veces, hace falta la ayuda de algún tratamiento como un blanqueamiento dental o, incluso, una ortodoncia, para corregir algunos aspectos de la boca. En Carlos Saiz Smile, donde se realizan y se mantienen las sonrisas de los famosos, tienen estos y otros métodos que convertirán una boca apagada y gris en una sonrisa perfecta, blanca y reluciente.

Carlos Saiz Smile es la clínica de estética dental dirigida por el prestigioso odontólogo Carlos Saiz. Por las manos del doctor Saiz han pasado todo tipo de celebridades, desde estrellas del fútbol como Aleix Vidal, hasta actrices de la talla de Marta Torné. Algo que diferencia esta clínica de otras es que se preocupan por las sonrisas de sus clientes y quieren ofrecer siempre la tecnología odontológica más vanguardista. Por eso, su tratamiento estrella son las microcarillas dentales, que proporcionan una sonrisa perfecta y brillante en pocas visitas.

¿Qué son las microcarillas dentales sin tallado? Las microcarillas dentales sin tallado son uno de los mejores tratamientos para solucionar problemas relacionados con la sonrisa, como, por ejemplo, cuando se rompe un diente o cuando estos son irregulares y tienen distintos tamaños y formas. Estas láminas finas se usan para proteger los dientes o mejorar su estética.

Su grosor es fino, puede ser entre 0,1 y 1 milímetros y se colocan sobre la superficie externa de los dientes de modo que camuflan la pieza dental natural. Ayuda a mejorar algunos problemas estéticos como deformaciones en los dientes, diferencia de color, espacios entre dientes o malposiciones.

Se trata de una intervención que cuenta con gran durabilidad y que está muy demandada por las personas. Debe estudiarse bien el caso de cada paciente antes de realizarlo. Hay que tener en cuenta que una vez se colocan en los dientes, el paciente no podrá quitarlas por sí mismo. Además, gracias a los estudios ejecutados y a las innovaciones en el campo de la odontología, es un tratamiento totalmente seguro.

Las microcarillas dentales ayudan a mejorar el aspecto estético junto con la ejecución de todos los protocolos dentales clínicos, desde la colocación hasta la restauración correcta, ofreciendo una solución para mejorar piezas dentales dañadas.

Este procedimiento tarda solamente tres semanas en realizarse si se acude a las clínicas de Carlos Saiz Smile tanto en Madrid como en Barcelona. Además, es un tratamiento no invasivo con la boca del paciente, evitando pinchazos, moldes y tallados. Para llevar a cabo una microcarilla dental, el doctor Saiz y su equipo necesitan tres sesiones: una primera en la que realizarán un escáner 3D de los dientes del paciente; una segunda visita en la cual el paciente verá en el ordenador cómo quedará su sonrisa tras el tratamiento y una tercera, y última visita, en la que colocarán la microcarilla de una forma cómoda y sin pinchazos o tallas en los dientes.

Otros tratamientos de estética dental para lograr una sonrisa perfecta Además de las microcarillas dentales sin tallado, en la clínica de estética dental Carlos Saiz Smile ofrecen otros tratamientos muy recomendados para conseguir una sonrisa impecable y unos dientes blancos.

Blanqueamiento dental El blanqueamiento dental de Carlos Saiz Smile es un procedimiento que se utiliza para aclarar el color de los dientes. Este tratamiento puede mejorar de manera considerable la apariencia de los dientes y dotarles de un aspecto más blanco y radiante. Este procedimiento se recomienda hacerlo solamente una vez al año y en esta clínica lo realizan en una sola sesión que dura menos de una hora.

El tratamiento de blanqueamiento dental cuenta con resultados al momento. Esto es una gran ventaja, ya que se puede conocer el resultado final al instante y no se tiene que realizar ninguna espera a lo largo del tiempo para obtener un cambio en la apariencia de la sonrisa. Tras la primera sesión del tratamiento, los resultados serán visibles.

Ortodoncia invisible, un tratamiento ideal para conseguir la sonrisa perfecta La ortodoncia es un tratamiento dental que se utiliza para enderezar los dientes y mejorar la apariencia de la sonrisa. Aunque es muy efectiva, el uso de brackets tradicionales puede ser incómodo. Por este motivo, en la clínica de estética dental de Carlos Saiz Smile ofrecen una opción de ortodoncia invisible que es más cómoda para el paciente y que se trata de alineadores transparentes que están hechos a medida que se ajustan a la forma de los dientes y que se pueden quitar en cualquier momento.

Antes de iniciar el tratamiento, se realiza un escáner de la boca del paciente para mostrar cómo quedaría su dentadura con el uso de los alineadores. Una vez el paciente aprueba el tratamiento, se fabrican los alineadores y se irán sustituyendo por otros, semana tras semana, hasta completar el procedimiento. Esta opción de ortodoncia es menos visible que los brackets tradicionales y puede ser una buena opción para aquellos que desean mejorar su sonrisa de manera discreta.

Cirugía plástica de encía La intervención de cirugía plástica de encía en Carlos Saiz Smile es ideal para aquellos que deseen mejorar la apariencia de sus encías cuando sonríen. Utilizando tecnología láser, este tratamiento es rápido y eficaz en corregir encías sobresalientes que pueden deslucir una dentadura perfecta.

En la cirugía plástica de encía se realiza una remodelación de la encía, del hueso o ambos que se encuentran alrededor de las piezas dentales, permitiendo alargar la corona dental visible. Será posible olvidarse del bisturí y sorprenderse con la tecnología láser.

Contorneado dental El contorneado dental es una forma rápida y efectiva de mejorar la apariencia de la sonrisa. Con una sola sesión, se pueden eliminar los pequeños defectos de los dientes de manera indolora.

Existen dos fases a la hora de realizar un contorneado dental. En la primera se hace el diagnóstico y se lleva a cabo una valoración del caso. En la segunda se llevan a cabo los desgastes selectivos y se lleva a cabo un pulido final para restablecer el brillo natural de los dientes.

Acudir a una clínica de estética dental es la mejor forma de contar con una estética bucodental perfecta. Por esta razón, en Carlos Saiz Smile aconsejarán sobre cuál es el tratamiento que mejor se adapte a las necesidades y explicarán los diferentes pasos que se deberán llevar a cabo para conseguir los resultados en la sonrisa que se desea y cómo cuidar estos resultados a lo largo del tiempo con una serie de pautas y cuidados.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Algunas razones para unirse a la moda preloved La Gollería ofrece embutidos de Málaga de Serranía de Ronda con el sello de Sabor a Málaga Enco y su tecnología de última generación para la medicina estética ¿Cuáles son los beneficios de invertir en el desarrollo de un equipo de trabajo?, por Just Royal BCN Conocer todas las características de la última novedad de Buscoremolque, el Portabicis Oris Tracc