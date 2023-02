Preparar un plan financiero para la jubilación con Iván González Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 17:39 h (CET) A partir de 2027, la edad de jubilación en España se situará en los 67 años, con el requisito mínimo de haber cotizado durante 38 años y 6 meses. Asimismo, para ese año, la esperanza de vida estimada habrá escalado a 87 años para las mujeres y 82 para los hombres.

Por lo tanto, esta etapa de la vida tendrá una duración cada vez mayor.

Si bien esto es una buena noticia, es necesario considerar que por las necesidades de cuidados y otros factores también aumentarán los gastos. En este contexto, el asesor financiero personal Iván González considera que el sistema público de pensiones no puede proveer una cantidad suficiente para sostener una vida digna. Por lo tanto, es necesario prepararse para la jubilación mediante la aplicación de un plan financiero.

Las opciones para prepararse para la jubilación El sistema de pensiones se apoya en el sector público y en dos programas que se implementan en el ámbito privado. Uno de ellos es el sistema de planes de empleo, que son pensiones que las empresas ofrecen a sus trabajadores. Por la dificultad que este sistema presenta para las pymes, actualmente solo 10 % de la fuerza laboral cuenta con ellos. Esto ha sido relevado por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).

La otra opción es la que brindan los planes de pensiones individuales. Estos instrumentos están pensados para generar un ahorro a largo plazo y no deben ser rescatados salvo en casos excepcionales. Ahora bien, estos planes sufren penalizaciones fiscales. De hecho, esta situación podría agravarse en el futuro.

Para solucionar estos problemas, distintos especialistas recomiendan aplicar reformas en el mercado laboral para lograr un aumento de la tasa de actividad y empleo. En este sentido, si se consigue un mayor nivel de productividad y los salarios aumentan, es posible contar con más recursos para distribuir entre jubilados y pensionados. Otra opción es incentivar el ahorro privado. En estos casos, es importante contar con el apoyo de un asesor financiero.

¿Por qué es importante acudir a los servicios de un asesor financiero? Estos profesionales llevan adelante planificaciones financieras que requieren de mucho análisis. De esta manera, es posible contar con los seguros, las inversiones y los productos necesarios para no sufrir una disminución de la calidad de vida al ingresar en la jubilación. Además, a diferencia de los bancos, estos expertos pueden diseñar programas coherentes para atender las necesidades de cada persona a corto, medio y largo plazo.

Gracias al apoyo de un asesor financiero como Iván González es posible prepararse para la jubilación con un plan a medida que permita obtener un rendimiento óptimo del ahorro y las inversiones para disfrutar de una mejor calidad de vida.

