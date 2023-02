Organizar eventos experienciales, techies y sostenibles será lo más rentable en 2023

Explorar experiencias híbridas y participativas en las que se incluyan acciones eco-friendly, serán las tendencias que durante este año pueden mejorar el retorno de la inversión de un evento, según confirman los expertos de The Valley Los eventos experienciales se han convertido en imprescindibles para conectar con los usuarios gracias al valor añadido que les aporta. La innovación y la originalidad son factores clave para crear eventos atractivos y que reporten una rentabilidad sobre la inversión realizada para su organización. En este sentido, implementar el uso de tecnologías disruptivas, fomentar la participación y apostar eventos sostenibles será fundamental para lograrlo.

Los eventos han ido evolucionando en los últimos años debido a las demandas de los asistentes, que ya no se conforman con asistir, sino que buscan vivir experiencias en las que tengan un papel más activo y les haga sentir parte de la marca.

A la hora de organizar un evento es necesario conocer con qué objetivo se realiza, a qué publico va dirigido y establecer una inversión que pueda ser rentabilizada, bien sea por mejorar la imagen de la marca, fidelizar los clientes habituales o llegar a un nuevo público aumentando así, las ventas de la marca.

Para ello, las compañías están apostando por "experiencias que respiran un ambiente tecnológico e innovador", indica Alberto Salgado, coordinador de eventos de The Place, el espacio de innovación de The Valley donde más de 60 empresas eligieron para realizar sus encuentros durante 2022. Además, las compañías buscan dejar una impronta corporativa entre los asistentes, por lo que buscar espacios "totalmente personalizables como The Place se ha convertido en un must para las empresas", señala Alberto.

Así, ¿Cuáles son las nuevas tendencias más demandas y que marcarán los eventos este año?

Experiencias virtuales cada vez más reales. Durante el último año volvieron a tomar impulso los eventos presenciales, sin embargo y a pesar de las ganas tanto de organizadores como de asistentes de retomar la asistencia presencial, las ventajas y posibilidades que han ofrecido los eventos en streaming en los últimos años han generado el aumento de la demanda de eventos híbridos, en los que se combine la presencialidad con la asistencia en remoto. Es por eso, por lo que este 2023 se buscará completar estos eventos híbridos con experiencias cada vez más realistas que se puedan disfrutar de igual manera por aquellos que asistan como por los que decidan seguirlo de manera online , y será posible gracias al uso de tecnologías como la realidad virtual o nuevos entornos como el metaverso.

Durante el último año volvieron a tomar impulso los eventos presenciales, sin embargo y a pesar de las ganas tanto de organizadores como de asistentes de retomar la asistencia presencial, las ventajas y posibilidades que han ofrecido los eventos en streaming en los últimos años han generado el aumento de la demanda de eventos híbridos, en los que se combine la presencialidad con la asistencia en remoto. Es por eso, por lo que este 2023 se buscará completar estos eventos híbridos con , y será posible gracias al uso de tecnologías como la realidad virtual o nuevos entornos como el metaverso. Explorar las experiencias sensoriales. Las experiencias que estimulan los sentidos convierten los eventos en algo más que un simple encuentro, y entre estas, las gastronómicas son sinónimo de éxito. "Se pueden conseguir mediante olores, sabores o texturas y acompañadas de sonidos o espectáculos visuales o de luces sorprendentes y suelen generar una respuesta muy positiva por parte de los asistentes, como ocurre en las degustaciones o presentaciones organizadas en la Sala Inmersive de The Place", confirma Alberto Salgado. Además, dentro de estas experiencias también se puede apostar por fomentar las relaciones entre los asistentes mediante dinámicas y actividades, lo que puede ser una muy buena idea para un evento de networking o decantarse por eventos que favorezcan la salud mental y el bienestar personal.

Las experiencias que estimulan los sentidos convierten los eventos en algo más que un simple encuentro, y entre estas, las gastronómicas son sinónimo de éxito. "Se pueden conseguir mediante olores, sabores o texturas y acompañadas de sonidos o espectáculos visuales o de luces sorprendentes y suelen generar una respuesta muy positiva por parte de los asistentes, como ocurre en las degustaciones o presentaciones organizadas en la Sala Inmersive de The Place", confirma Alberto Salgado. Además, dentro de estas experiencias también se puede apostar por fomentar las relaciones entre los asistentes mediante dinámicas y actividades, lo que puede ser una muy buena idea para un evento de networking o decantarse por eventos que favorezcan la salud mental y el bienestar personal. Espacios originales, innovadores y con valor añadido. Los clásicos auditorios donde los asistentes tienen un mero papel observador desde su asiento han quedado relegados a un segundo plano con la llegada de espacios más dinámicos, inmersivos y en los que se pueden realizar actividades en grupo o de manera individual, donde los asistentes se convierten en participantes y en los que se puede disfrutar de un evento desde diferentes perspectivas. Además, el uso de nuevas tecnologías y dispositivos innovadores harán del evento un acontecimiento mucho más atractivo y divertido.

Los clásicos auditorios donde los asistentes tienen un mero papel observador desde su asiento han quedado relegados a un segundo plano con la llegada de espacios más dinámicos, inmersivos y en los que se pueden realizar actividades en grupo o de manera individual, donde los asistentes se convierten en participantes y en los que se puede disfrutar de un evento desde diferentes perspectivas. Además, el uso de nuevas tecnologías y dispositivos innovadores harán del evento un acontecimiento mucho más atractivo y divertido. Sostenibilidad presente en cada acción Tanto a nivel interno como externo, las políticas de sostenibilidad de las empresas son hoy uno de los pilares sobre los que las compañías sustentan sus valores y su imagen. Por ello, a la hora de realizar un evento siempre hay que tener en cuenta incluir acciones sostenibles que generen un impacto positivo. Para ello, se pueden utilizar materiales reutilizados y reciclables, cuidar el desperdicio de alimentos y recursos o contar con proveedores de comercio de proximidad, algo que también será de gran ayuda para rebajar los costes de los eventos.