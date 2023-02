Técnicas de feng shui con Luis Altafaj y la importancia de tener una casa autosuficiente y el lugar óptimo para implantarla Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 17:06 h (CET) El feng shui consiste en una disciplina antigua que tiene como objetivo equilibrar la energía en un espacio para lograr armonía y bienestar, creando un ambiente saludable a partir del uso del espacio y la orientación de los edificios. A partir de esta filosofía se conoce cuál es el mejor terreno para la edificación de casas y edificios.

En este contexto, Luis Altafaj es un especialista en arquitectura feng shui y ofrece servicios en este tema para ayudar a construir casas autosuficientes en el lugar indicado.

La importancia de implantar casas teniendo en cuenta la arquitectura feng shui Una de las máximas de la arquitectura feng shui tiene que ver con las casas autosuficientes, entendidas como las que reducen el uso de energía tradicional y la sustituyen por energías renovables, siendo capaz de autoabastecerse. Sin embargo, no solo es importante construir casas autosuficientes, sino saber el lugar en el cual se va a construir.

De acuerdo con algunos estudios de geobiología, existen zonas de la tierra de las que emanan energías y radiaciones de origen natural que afectan la salud del ser humano, su sistema inmune, el ciclo del sueño, su capacidad para conciliar el sueño, etc. Por tal motivo, para construir una casa con arquitectura feng shui se toman en cuenta los lugares con geopatía de elevadas radiaciones naturales, como agua subterránea, redes telúricas, gas radón, cuevas, huecos, etc.

Por otro lado, también es fundamental considerar las radiaciones electromagnéticas producidas por campos eléctricos alternos y ondas electromagnéticas, ya que estas perturban los procesos biológicos del cuerpo y pueden dificultar la concentración y producir depresión, insomnio o fatiga, por ejemplo.

Aarquitecto especializado en feng shui para construir casas autosuficientes Identificar el terreno perfecto para construir una vivienda es una habilidad valiosa que requiere de amplia experiencia y un conocimiento profundo de la geopatía, del terreno donde se va a implantar la casa y de otros factores fundamentales. Luis Altafaj es un arquitecto que ha destacado en el sector por ofrecer una visión de la arquitectura que incluye las bases del feng shui para la construcción de viviendas y edificios.

En este sentido, ha escrito el libro Arquitectura y Feng Shui en el que indica cómo se puede equilibrar el espacio en esta ciencia aplicando las reglas de la disciplina china, con el fin de obtener edificaciones que provean mayor bienestar e influencia positiva para las personas. Este experto también es especialista en diseño de casas autosuficientes según el protocolo alemán Passivhaus, y cuenta con certificados de diseñador y aparejador Passivhaus.

Confiar en expertos que tienen la capacidad de determinar los terrenos más apropiados según la arquitectura Feng Shui es crucial para garantizar la construcción de un hogar autosuficiente, verdaderamente equilibrado y armonioso.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.