Salir del tópico de las patatas fritas con la Foodie Pot y la Foodie Fryer

miércoles, 8 de febrero de 2023, 16:32 h (CET) Para aquellos que están pensando en comprar una freidora de aire o una olla programable, es importante dar a conocer los nuevos productos Foodie Fryer y Foodie Pot de la marca Cloen. Estos llegan para revolucionar el mundo de la cocina, e invitan a sacar el lado más foodie con recetas que harán a los comensales desear que la hora de comer llegue cuanto antes.

Una freidora de aire multifunción Es común escuchar que las freidoras de aire son un buen producto para elaborar alimentos como las patatas fritas y, aunque así sea, las posibilidades que ofrece son infinitamente superiores. En Mundo Foodie, la nueva sección lanzada por Cloen en su página web, se puede encontrar recetas que distarán mucho de la concepción básica de cocinado que pueda tener una freidora de aire.

Poder preparar una deliciosa tarta de queso en tan solo 5 minutos y que la freidora de aire haga el resto ya es posible con Foodie Fryer. Solamente se tiene que incorporar los ingredientes de la receta, batirlos y esperar a que la freidora haga su magia y brinde una deliciosa tarta de queso casera, sin usar horno. A quienes le preocupan que no sea lo suficientemente espaciosa como para que toda la familia pueda disfrutar de esta receta, la Foodie Fryer cuenta con una capacidad de 7 litros, suficiente para obtener una tarta de queso para 5 personas.

Y para los que sigan sin verlo claro, con esta freidora de aire también se pueden preparar deliciosas torrijas en tan solo 20 minutos, además mucho más sanas que las que se elaboran de forma convencional.

Algo que resulta remarcable de la Foodie Fryer es la gran versatilidad que tiene a la hora de cocinar. No es una freidora de aire al uso, pues también es un grill interior en el que se puede cocinar multitud de platos, como hamburguesas caseras, para que queden al estilo barbacoa y sin salir de casa.

Convertir una olla programable en una freidora de aire La marca Cloen ha diseñado una olla programable que, al intercambiar la tapa, se convierte en freidora de aire. Dos electrodomésticos en uno solo, para ahorrar espacio en la cocina evitando tener más aparatos de los necesarios sobre la bancada.

A menudo se percibe un desconocimiento generalizado sobre las posibilidades que brinda una olla programable, son muchas las personas que todavía no conocen todos los secretos que guarda este electrodoméstico y Cloen los desvela en su apartado de Mundo Foodie.

Con una olla programable, además de recetas como cocidos, sopas, guisos o arroces, también se puede elaborar una deliciosa tarta de manzana caramelizada. De este modo, solamente se tarda 8 minutos en prepararla, el resto del trabajo quedará en manos de la Foodie Pot, el modelo de olla programable más freidora de aire de Cloen.

Otro de los platos que más gusta disfrutar y que a veces puede resultar un poco tedioso por la cantidad de utensilios a usar para preparar, es la pasta carbonara. Con la Foodie Pot, solo se debe añadir la cebolla y el beicon con antelación, y a continuación bastará con añadir la pasta en crudo, la nata, el queso y el resto de ingredientes de la receta Foodie y es posible olvidarse de la comida hasta que la Foodie Pot avise de que el proceso de cocción ha terminado.

Para los amantes de las chuletas de cerdo también hay un espacio en el recetario del Mundo Foodie, pues con la Foodie Pot se pueden preparar espectaculares recetas como las chuletas de cerdo con hinojo y manzanas. Convertirse en el anfitrión perfecto nunca fue tan fácil, cocina platos estrella con la facilidad de un principiante.

Descubre Mundo Foodie Para descubrir todo el contenido que esconde el Mundo Foodie de Cloen simplemente hay que acceder a la página web de la marca, donde se podrán conocer los detalles de funcionamiento de todos los productos que forman parte del universo de los Foodies, así como recetas y consejos de mantenimiento de los productos.

