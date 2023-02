Los juegos de mesa para dos son una idea de regalo original para San Valentín Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 15:58 h (CET) Ante la proximidad de San Valentín llega el momento de pensar en un regalo original para sorprender a la persona amada. En este sentido, los juegos de mesa para dos que ofrece la empresa Juegos de la Mesa Redonda son una opción divertida y que además, se puede compartir para vivir un momento de diversión.

Además, esta tienda online con más de 10 años de experiencia en la venta de juegos de mesa, ha lanzado una promoción que está vigente desde el lunes 6 de febrero hasta el lunes 13 de febrero a las 15 horas. Gracias a esta iniciativa, en la sección Recomendados para 2 de esta página web, los juegos para parejas pueden adquirirse a un precio especial durante toda la promoción.

Opciones de juegos de mesa para dos Una de las novedades disponibles en el catálogo de Juegos de la Mesa Redonda a partir de febrero de 2023 es el juego de cartas MindBug del conocido autor Richard Garfield (creador de Magic the gathering). En el mismo, dos oponentes deben batallar usando sus cartas. Cada uno de ellos invocará criaturas de lo más variopintas con características únicas, y para ganar, es necesario llevar adelante una estrategia que sirva para confundir y superar al rival.

Otra opción ideal para disfrutar a dos es Todo el Mundo Miente. Este juego es cooperativo y narrativo. A su vez, el personaje central es Batman y el objetivo de los jugadores es resolver tres investigaciones que se desarrollan en Ciudad de Ghotam. Para ello, es necesario recorrer tanto los callejones de los barrios marginales como las mansiones de la élite de esta ciudad.

Además, en esta sección de juegos recomendados para dos personas, es posible encontrar juegos como 7 Wonders Duel, la versión para 2 del galardonado juego de mesa 7 Wonders, en el que se desarrollará un imperio para conducirlo a la victoria y superar al rival o Catan Duelo, un apasionante duelo en el que se tendrán que reclutar héroes, comerciar y expandirse en el reino de Catán o incluso juegos que simulan las comedias románticas con situaciones incómodas, risas y compromisos difíciles de mantener como Fog of Love.

¿Cómo comprar en Juegos de la Mesa Redonda? Para adquirir los juegos, simplemente, hay que escoger los productos deseados y seguir los distintos pasos necesarios para efectuar una compra. Los envíos llegan en 24 horas a la península y son gratuitos a partir de 45 €. A Baleares el tiempo de entrega estimado es de entre 48 y 72 horas. Además, los clientes que no pueden recibir los juegos en su domicilio cuentan con cientos de puntos de entrega a disposición.

A su vez, esta tienda online trabaja con distintos medios de pago como tarjetas de crédito o débito, Bizum, transferencia bancaria o PayPal. Los usuarios que escogen esta última opción cuentan con posibilidad de financiación. Por último, esta firma trabaja con stock real de productos, por lo que los artículos que se publican están disponibles.

Los juegos de mesa para dos que ofrece Juegos de la Mesa Redonda son una opción distinta, original y divertida para obsequiar en San Valentín.

