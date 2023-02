Descansar bien con YOUR BALANCE, uno de los mejores secretos de belleza Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 15:06 h (CET) Sin entrar a debatir las múltiples causas que los originan, los problemas relacionados con el sueño son, sin duda, uno de los grandes males al que todos se enfrentan en el siglo XXI.

Agotamiento físico, bajo rendimiento, sueño diurno, cambios de humor, ansiedad, problemas laborales, sociales o familiares… son algunos de los síntomas que provocan los múltiples problemas del sueño. Insomnio, apneas del sueño, terrores nocturnos, hipersomnia o algo que parece tan ridículo como un bebé que no duerme pueden complicar la vida diaria de cualquiera.

Por tratar de poner en contexto hasta qué punto es de verdad un problema, en España entre las búsquedas que tienen más afluencia en Google, dentro del campo de bienestar hoy se encuentran las relacionadas con el covid y la pérdida de peso. Pero después de estas, estarían infinidad de búsquedas relacionadas con la problemática del sueño: "por qué no puedo dormir" (con más de 16.000 búsquedas al mes), "trucos para dormir" (con más de 24.000), "meditaciones para dormir" (más de 44.000), "mejores aplicaciones para dormir", "pastillas para dormir", "cómo relajarme para dormir", "cómo dormirme rápido"…

Y aunque dormir es por supuesto una cuestión de salud, tiene una relación directa con la belleza. La falta de sueño eleva los niveles de cortisol del organismo, y esta hormona del estrés consigue destruir el colágeno de la piel, proteína fundamental para mantener la estructura de esta y evitar la aparición de arrugas, líneas de expresión o flacidez. Entendiéndose así que cuando no se descansa lo suficiente los procesos oxidativos del organismo se aceleran y por ende el envejecimiento de las células, originando la aparición de signos prematuros de la edad.

BENUTIC® apuesta por dormir bien y conseguir un equilibrio y bienestar óptimo es sin duda uno de los mejores secretos de belleza, y lanza al mercado Fórmula YOUR BALANCE.

BENUTIC®, laboratorio de nutricosmética, que desde sus inicios prima el cuidado interior integral ofreciendo al mercado fórmulas de máxima calidad, todas ellas con activos patentados con ensayos clínicos y con resultados reales y eficaces bajo una filosofía 100% natural, sin ningún tipo de alérgenos, vegana, y sostenible con el medioambiente.

YOUR BALANCE está formulado por expertos a base de aminoácidos naturales de eficacia demostrada Gabarelax™️, adaptógeno que actúa a nivel neuronal y tiene funciones calmantes y ansiolíticas. La ashwagandha aminoácido en altas dosis aporta el poder de un adaptógeno natural que promueve el equilibrio y bienestar. Extractos de plantas de ginseng y azafrán puros. YOUR BALANCE, con máximas dosis de melatonina, también promueve la relajación (el sueño en caso de estrés), mejora el rendimiento cognitivo gracias al hongo de la inmortalidad (Reishi), y con la vitamina B9 y minerales como el magnesio y el silicio contribuye al equilibrio del sistema nervioso y a las funciones psicológicas normales.

YOUR BALANCE es una fórmula desarrollada con activos específicos para conseguir calma y bienestar, equilibrio mental y anímico, reducción de fatiga mental y física, disminución de estrés y mejorar estado de ánimo, mejorar la función cognitiva y favorecer el descanso profundo y reparado.

En definitiva, YOUR BALANCE, es bienestar, pero también es belleza.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.