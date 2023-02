La importancia de saber defenderse en una entrevista de trabajo Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 14:54 h (CET) Hablar inglés es considerado un factor relevante en el ámbito empresarial.

Hoy en día, muchas compañías incluyen pruebas de inglés en sus procesos de selección laboral, ya que el dominio del idioma se ha convertido en un requisito cada vez más común en muchos puestos de trabajo, especialmente para aquellos relacionados con el comercio internacional o la comunicación con clientes y proveedores en el extranjero.

Con las clases de inglés para empresas de Learn Hot English, se puede conseguir lo necesario para hablar en inglés en estas entrevistas.

Inglés para empresas de la mano de una editorial especializada en la enseñanza de idiomas Learn Hot English es una academia de idiomas y uno de los editoriales líderes de la formación de idiomas para empresas. Esta ofrece un servicio completo orientado a la excelencia basado en un método eficaz y testado, exclusivo de la firma.

Además, como editorial internacional se diferencia de las academias convencionales al presentar cada año materiales y libros con contenido eficaz en la enseñanza de idiomas, publicados por su propio sello editorial. Además, dispone de un magnífico equipo de profesores nativos que cuentan con las habilidades pedagógicas necesarias para garantizar el aprendizaje. Los cursos de formación que presenta esta editorial preparan a los estudiantes para hablar correctamente, de forma fluida y profesional en los diferentes escenarios del mundo laboral. Al respecto, se enseña a responder las preguntas que se realizan en una entrevista laboral, siempre con una aplicación práctica y con un dominio apropiado del lenguaje. Estos cursos de inglés para empresas cuentan con un alto índice de asistencia, un aspecto que ha atraído a muchos estudiantes año tras año.

Consejos para defenderse hablando inglés en una entrevista de trabajo El primer consejo para tener éxito al hablar en inglés en una entrevista de trabajo es practicar lo suficiente. Para ello, resulta útil hacer ejercicios de comprensión auditiva y ejercicios escritos. Pero, lo más importante es simular entrevistas con un profesor, compañero del trabajo, familiar o amigo.

El segundo consejo es familiarizarse acerca de las preguntas más comunes que suelen realizar en estas entrevistas, además del vocabulario utilizado en el sector al que pertenece la empresa y, específicamente, el lenguaje de esta (servicios, productos, etc.).

Otro consejo es escuchar atentamente cada pregunta y responder con precisión, sin extenderse más de lo necesario y, si es necesario, solicitar que repita la pregunta. Por último, es relevante saber cómo reaccionar ante los errores. Al cometer un error de pronunciación o una palabra incorrecta se puede rectificar o, en el último caso, continuar la entrevista de manera fluida, sin mostrar frustración por las equivocaciones.

Todo esto se puede practicar con los cursos de Learn Hot English, que tiene un libro específico sobre el tema: Interview English. Con este libro, el alumno aprende las preguntas más típicas, las frases más importantes y el vocabulario más práctico. Además, se aprende la técnica STAR (Situation, Task, Action, Result) que se utiliza para impresionar en las entrevistas de hoy en día. Se trata, básicamente de pensar en ejemplos reales de la experiencia laboral que demuestran claramente las cualidades que requiere el puesto de trabajo. Por ejemplo, si el puesto es para el director comercial, la persona puede contar cómo incrementó las ventas en la empresa donde estaba, un tanto por ciento el año pasado (por ejemplo). Todo esto está bien porque demuestra el valor que uno puede aportar a la empresa, lo cual es lo más importante en una entrevista – lo que se puede hacer para la empresa, no lo que se cree que es. Y para prepararse para todo esto, en los cursos de Learn Hot English, se practica todo esto en entrevistas simuladas con el profesor. Y mientras se practica la entrevista, el profesor apunta cualquier error para luego ayudar a los alumnos.

Los cursos de inglés para empresas de Learn Hot English son una excelente opción para tener un buen dominio del idioma en entrevistas de trabajo y en las actividades laborales dentro de las empresas.

