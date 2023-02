Seeking.com anima a los solteros a tener una cita 10 en San Valentín Comunicae

miércoles, 8 de febrero de 2023, 12:51 h (CET) El 50% de los solteros y solteras españoles se sienten presionados para tener una relación el día de los enamorados El Día de San Valentín suele asociarse a las parejas que celebran su amor, pero para los más de 14 millones de solteros y solteras que hay en España, puede ser una fiesta difícil de sobrellevar. Sin embargo, Seeking.com, el sitio web de citas para personas exitosas y atractivas con más de 44 millones de usuarios en todo el mundo, anima a los solteros a darse un capricho y celebrar su independencia en San Valentín.

Según una encuesta reciente realizada por Seeking.com, el 50% de los solteros españoles se sienten presionados para tener una relación el día de San Valentín. Sin embargo, la misma encuesta revela que el 70% de los solteros en España planea celebrar la festividad de una manera no tradicional, como por ejemplo invitándose a una cena de lujo o a una experiencia especial.

La plataforma ofrece los siguientes consejos para los solteros que quieran aprovechar al máximo el Día de San Valentín:

Entrar en Seeking.com y buscar una cita de cinco estrellas para celebrar juntos el Día de San Valentín. Es fundamental elegir a alguien especial y no conformarse. Regalarse una cita con alguien único, de alto nivel, con una trayectoria que encaje y un estilo de vida afín.

y buscar una cita de cinco estrellas para celebrar juntos el Día de San Valentín. Es fundamental elegir a alguien especial y no conformarse. Regalarse una cita con alguien único, de alto nivel, con una trayectoria que encaje y un estilo de vida afín. Reservar para cenar en un restaurante top y si es en una ciudad especial, aún mejor. Para que algo funcione, no se pueden correr riesgos. La mejor apuesta para un día tan especial es hacer una reserva en ese restaurante que nunca falla.

y si es en una ciudad especial, aún mejor. Para que algo funcione, no se pueden correr riesgos. La mejor apuesta para un día tan especial es hacer una reserva en ese restaurante que nunca falla. Comprarse algo bonito y, por qué no, comprar algún detalle también un detalle para la cita. Todos sueñan con recibir un regalo especial. Qué mejor que comprarlo uno mismo para acertar.

y, por qué no, comprar algún detalle también un detalle para la cita. Todos sueñan con recibir un regalo especial. Qué mejor que comprarlo uno mismo para acertar. Estar deslumbrante . Lucir la mejor versión. Para ello, lo mejor es tomarse el día libre para disfrutar de una buena jornada de belleza y relax. Irse a la peluquería, la manicura, reservar un tratamiento relajante y ponerse ese modelito atrevido y sexy, nunca falla.

. Lucir la mejor versión. Para ello, lo mejor es tomarse el día libre para disfrutar de una buena jornada de belleza y relax. Irse a la peluquería, la manicura, reservar un tratamiento relajante y ponerse ese modelito atrevido y sexy, nunca falla. Por último, dejarse llevar y disfrutar de esas sensaciones que sólo se pueden sentir en una primera cita. Los nervios antes de conocer a alguien nuevo, la emoción de sentir un flechazo, compartir gustos y experiencias y, quién sabe... quizá ha llegado el momento de conocer a alguien que cumpla las expectativas para salir de la soltería y celebrar San Valentín juntos el año que viene. "San Valentín no tiene por qué ser sólo para parejas", dice Emma Hathorn, experta en citas de Seeking.com. "Los solteros deberían celebrar su independencia y regalarse algo especial. Ya sea una cita de lujo o una experiencia personal, San Valentín es un día para celebrarse a uno mismo y su propia felicidad. El amor no es sólo cosa de parejas, es importante que celebres esta fiesta contigo mismo, ante todo, y el romance vendrá después".

Seeking.com es el sitio líder de citas de élite donde más de 44 millones de miembros en más de 130 países encuentran relaciones reales y honestas que se ajustan a su estilo de vida.

Foto de Jamie Street @ unsplash.com

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.